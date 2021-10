După umilinţa 1-6, Mourinho, jucat în picioare de presa italiană

”Ruşine, Mourinho! 90 de milioane de euro pentru a lua 6 goluri de la Bodo/Glimt. Atât s-a investit în echipă în acest an. Şi apoi să dai vina pe jucători... Acest scor depăşeşte orice imaginaţie, pentru că una este să fii umilită de echipe care au câştigat Liga Campionilor, alta e să fii umilită de Bodo/Glimt. În loc să dea vina pe calitatea slabă a unor jucători de-ai săi, lui Mourinho ar trebui să-i fie ruşine de ce a făcut echipa pe care o antrenează”, a atacat calciomercato.com. Reacţia publicaţiei din Italia a venit după ce The Special One şi-a certat proprii fotbalişti spunând că unii nu merită să joace. ”E responsabilitatea mea”, a punctat Mourinho.