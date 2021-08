După „meciul“ cu nevaccinaţii, începe cel cu „nelicenţiaţii“: Situaţie incredibilă în fotbalul românesc

Şcoala de Antrenori din România, aflată în subordinea Federaţiei Române de Fotbal (FRF), a deschis un proces împotriva a patru tehnicieni care activează în Liga I!





Vorbim despre Mihai Iosif (Rapid), Marius Croitoru (FC Botoşani), Ilie Poenaru (Clinceni) şi Andrei Prepeliţă (FC Argeş).





Ce li se reproşează acestora? Faptul că activează, în calitate de „principal“, la formaţii de primul eşalon, fără să aibă licenţa PRO necesară la acest nivel. Astfel de situaţii s-au mai văzut în fotbalul românesc, în perioada în care Mirel Rădoi era antrenor la FCSB şi la naţionala de tineret sau când Adrian Mutu pregătea România U21.





Doar că acum s-a trecut la o măsură concretă împotriva celor aflaţi în culpă: cei patru antrenori nu mai pot participa la interviurile de după meciurile din Liga I! Iar duminică seară, după Botoşani - Rapid, scor 0-2, s-a ajuns la o situaţie absurdă, partida neputând fi analizată la posturile deţinătoare de drepturi de Marius Croitoru şi de Mihai Iosif! Adică, de antrenorii nelicenţianţi ai celor două formaţii!





Abia după ce a vorbit cu canalul clubului, Rapid TV, Mihai Iosif a avut posibilitatea de a-şi expune părerea vizavi de această situaţie ciudată.





Ce a spus Mihai Iosif?





*Stau zi de zi la antrenamente, doar pentru a mi se spune apoi să stau jos. În fine, asta e societatea în care trăim. Nu sunt un om care să stea cu capul plecat, să merg în genunchi. Voi privi cu pieptul în faţă.





*Noi suntem Rapid, asta trebuie să ştie toată lumea. Nu ne dăm în spatele nimănui. Acum am venit să cucerim Moldova şi am cucerit-o. Ce nu au reuşit turcii, am reuşit noi.





Ce a spus Valeriu Iftime, finanţator FC Botoşani, la Digi Sport?





*Sigur că nu poţi fi profesor universitar, dacă treci ca prin apă şi n-ai niciun document să ajungi profesor. Oricum, el trebuie lăsat să-şi facă meseria. Chiar dacă nu e principal, are voie să vorbească. Trebuie să ai în organigramă un antrenor principal cu licenţă.





*Nişte indicaţii răguşite dă (n.r. - Marius Croitoru, în timpul meciurilor). Nici nu se auzea mare lucru. Cred că e puţin deplasat, trebuie să găsim o soluţie aici. Respectăm regulamentul, avem antrenor principal cu licenţă, lasă-l pe ăla pe care-l cred eu mai bun să-şi facă treaba!





*Mai durează până să-şi ia Croitoru licenţa PRO, el a avut o problemă cu liceul, cu BAC-ul. Face şcoala de antrenori în Republica Moldova acum, după modelul Rădoi. Croitoru e talentat, e superantrenor, în opinia mea.