După Halep nu va fi nimic: Ion Ţiriac, discurs teribil privind viitorul sportului românesc

Suntem contemporani cu cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României şi, având în vedere că Simona a împlinit, de curând, 29 de ani, ne mai putem bucura de rezultatele ei doar câţiva ani de acum încolo.





Dacă ţările din jur, precum Cehia sau Polonia, scot sportive competitive pe bandă, în România, din păcate, ascensiunea Simonei Halep a fost o raritate pentru lumea sportului-alb de la noi. Şi, având în vedere ce spune Ion Ţiriac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), după ce Halep îşi va pune racheta în cui, România va uita şi de tenis, aşa cum a uitat, de ani buni, de gimnastică. Într-un interviu acordat pentru contul oficial de Facebook al Sports Festival, Ţiriac a tras, încă o dată, un puternic semnal de alarmă.





Ce a spus Ion Ţiriac?





*Tare rău mi-ar părea să dispară tenisul, aşa cum s-a întâmplat cu gimnastica. Noi am avut noroc cu această Halep, care a apărut nimeni nu ştie de unde, în afară de familie, care a făcut sacrificii să o aducă în această poziţie. Toate celelalte ţări din apropiere, că e Cehia, că e Polonia, că e Ungaria, bagă bani în infrastructură.





*Şi în plus la noi nu mai există specialişti, nici acele şcoli primare pentru sport, ca să faci un specialist. Noi am ajuns acum să căutăm antrenor de gimnastică în străinătate. Atâta timp cât trăieşti cu un sport care are buget de 0,00...nu văd niciun fel de lumină la capătul tunelului.