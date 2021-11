După Clinceni – Rapid: „Meci greu! Victorie muncită!”

Rapid a învins-o pe Clinceni, locul 16 în campionat, cu 3-2, golul izbăvitor fiind marcat de Alexandru Dandea, în minutul 85. „Mă bucur că am reuşit să înscriu şi că am câştigat. A fost un meci destul de greu, s-a văzut că în prima repriză nu am respectat sarcinile”, a precizat Dandea. „A fost o victorie muncită. Am întâlnit un adversar bun, care a avut multe ocazii în ultimele etape. Am dat dovadă că suntem o echipă mare şi am reuşit să revenim, chiar dacă n-am făcut un joc strălucit”, a adăugat şi antrenorul giuleştenilor, Mihai Iosif, pentru Look Sport+.





Portarul formaţiei din Grant, Horaţiu Moldovan, care a greşit la golul doi al gazdelor, s-a scuzat: „Mă bucur că băieţii m-au «scos». Cele 3 puncte sunt foarte importante pentru play-off. La acea fază a fost vina mea, am strigat «Eu!» şi m-am oprit”.