Doi super fotbalişti vin la partida de retragere a lui Adrian Mutu de la Cluj.  Ibrahimovic ar putea ajunge şi el

Partida va avea loc la 13 iunie 2020, pe Cluj Arena şi va reprezenta practic meciul de retragere al lui Mutu.



"Am mai avut alte oferte de a face acest meci de retragere. Vrem să le oferim tinerilor şi copiilor posibilitatea de a-i cunoaşte mai de aproape pe aceşti mari jucători. Vor fi pe teren naţionala României în care a jucat Adrian Mutu şi prietenii lui Adrian Mutu, foştii mei colegi de la echipe şi jucători împotriva cărora am jucat, unii dintre ei aflaţi încă în activitate. Mi-e dor de echipa naţională şi mi-e dor să joc fotbal", a declarat Mutu, într-o conferinţă de presă.



Între participanţi se vor număra, printre alţii, Mirel Rădoi, Andrea Pirlo şi Francesco Totti, care au confirmat prezenţa.



La eveniment ar putea participa şi Zlatan Ibrahimovic, acum la LA Galaxy. "Discut şi cu el, Ibra este încă în activitate, în SUA, să vedem dacă are posibilitatea să vină. Aşteptăm o confirmare cât mai rapidă", a precizat Mutu.



În vârstă de 40 de ani, Mutu, care are 77 de selecţii la naţională şi 35 de goluri marcate, s-a retras din cariera de fotbalist în 2016. El a evoluat la echipe ca FC Argeş, Dinamo, Inter Milano, Verona, Parma, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Cesena, Ajaccio şi Petrolul.



După retragere, Mutu a optat pentru o carieră de antrenor, el pregătind acum echipa de tineret a clubului Al Wahda din Emiratele Arabe Unite