Dinamo şi Rapid rămân în criză! Cine l-a dezamăgit pe Mircea Rednic: „Poate le cerem prea mult unor jucători”

Cele două echipe de tradiţie ale fotbalului românesc trec printr-o perioadă deloc fastă. Dacă Rapidul stă încă la adăpostul începutului perfect de sezon şi se află în prima jumătate a clasamentului, Dinamo este într-o situaţie jalnică şi ocupă penultimul loc în Liga 1. Iar partidele disputate în weekend au însemnat alte două dezamăgiri pentru echipele bucureştene, ambele grupări terminând la egalitate, 2-2, meciuri pe care le-au avut în mână şi în care au condus cu 2-0.

Contraperformanţa celor de la Dinamo este şi mai greu de explicat, în condiţiile în care „câinii“ au evoluat pe teren propriu, iar revenirea celor de la UTA s-a produs în inferioritate numerică, arădenii având un jucător eliminat încă din prima repriză.

Noul antrenor al dinamoviştilor, Mircea Rednic, a vorbit despre lipsa soluţiilor pe banca de rezerve şi a încercat să identifice părţile pozitive ale acestui semieşec.

„Am avut atitudine foarte bună, am reuşit să înscriem, am avut încă două ocazii cu Torje şi cu Sorescu, dar au avut şi ei o bară. Însă băieţii au stat bine în teren, nu le-am dat spaţii, iar pe contre am avut posibilitatea să terminăm meciul. Nu mai vorbesc de repriza a doua, în care am ajuns şi doi contra doi, contra unu, contra zero şi n-am reuşit să marcăm.

Îmi pare rău pentru că băieţii au muncit, chiar nu pot să le reproşez asta. În momentul de faţă, n-avem bancă. În momentul în care s-au făcut schimbările, cei de acolo nu se ridică la nivelul lui Torje sau Mirko, parcă ăştia ai mei care au intrat erau şi mai obosiţi. Aici e vorba de calitate, poate le cerem prea mult unor jucători.

Cel puţin doi jucători vor veni, pentru că e nevoie, eu nu vin să schimb de dragul de a schimba, dar nu se poate să jucăm cu un fundaş stânga în dreapta. Nu aducem jucători de 1 milion de euro, de 15 milioane... Noi suntem în insolvenţă. Pe mine mă interesează să aduc jucători care să creeze concurenţă, pentru că noi n-avem concurenţa pe care mi-aş dori-o eu. Dinamo şi suporterii nu mai au răbdare, e clar. Le-am spus şi în vestiar că îmi pare foarte rău, dar poate că au nişte limite“, a declarat Rednic.

Şi marcatorul primului gol, Gabi Torje, a fost dezamăgit de rezultat. „E dureros. Pentru că am avut meciul în mână. Nu ştiu dacă am dominat ca şi posesie, dar, ca şi ocazii, 100%. Aşa e fotbalul, când nu bagi mingea în poartă. Când joci cu un om în minus, nu e o scuză să pierzi un meci“, a spus atacantul.

Mihai Iosif se simte „vânat”

Rapid a avut un debut perfect în deplasarea de la Sepsi, 2-0 după doar 9 minute, dar fost egalată până la pauză şi a terminat partida în genunchi, după ce Bazza fost eliminat în minutul 61. Cel de-al cincilea meci fără victorie pune şi mai multă presiune pe antrenorul Mihai Iosif, care declarase înaintea întâlnirii că se simte „vânat”, dar că nu se teme că ar putea fi demis. „Vânat mă simt de când am preluat Rapidul şi eram pe locul 11-13. N-am nicio problemă, v-am spus, sunt mai puternic decât oricând. De un an se fac valuri, de când am avut şanse la promovare. Nimeni nu mi-a spus că n-aş mai avea credit, am obiectiv salvarea de la retrogradare, se ştie foarte clar”, a anunţat tehnicianul.



Rezultatul de egalitate obţinut pe terenul celor de la Sepsi îi dă speranţe antrenorului că echipa sa va reveni la forma din primele runde. „Am început bine meciul. Am avut 2-0, după care ne-am crezut învingători. După 15 minute, am uitat că meciul are 90 de minute. Rapidul din primele etape e tot acolo. Eşecurile noastre, cel puţin pe mine, m-au făcut mai puternic, sub nicio formă mai slab. Asta trebuie să ştie absolut toată lumea“, a declarat Iosif.

8

meciuri la rând fără victorii are Dinamo în Liga I, cu un bilanţ de coşmar: o remiză, şapte înfrângeri. Ultimul succes datează de pe 2 august, cu Clinceni (3-1).

5

partide succesive a adunat Rapid în campionat, fără să bată pe nimeni. Bilanţul: două remize, trei înfrângeri. Asta după un start cu cinci victorii în şase runde.

Liga I, etapa a 11-a

Vineri

Mioveni - FC Argeş 0-0

Chindia - FCSB 0-1

Sâmbătă

Dinamo - UTA 2-2

Sepsi - Rapid 2-2

Duminică

Voluntari - Farul

CFR - Gaz Metan

„U“ Craiova - CS U Craiova

Luni

Clinceni - Botoşani 20.30

Clasament

1. CFR Cluj 10 9 0 1 15-5 27

2. FCSB 11 6 3 2 20-11 21

3. Botoşani 10 6 3 1 11-7 21

4. Farul 10 5 3 2 14-5 18

5. Rapid 11 5 3 3 13-9 18

6. Voluntari 10 6 0 4 14-12 18

7. UTA 11 4 5 2 11-8 17

8. CS U Craiova 10 5 1 4 15-10 16

9. FC Argeş 11 4 3 4 8-6 15

10. Chindia 11 3 4 4 8-8 13

11. Mioveni 11 3 2 6 6-13 11

12. Sepsi 11 1 7 3 9-11 10

13. „U“ Craiova 10 2 3 5 8-11 9

14. Gaz Metan 10 2 2 6 7-12 8

15. Dinamo 11 2 1 8 9-26 7

16. Clinceni 10 0 2 8 7-22 2

*Primele şase clasate, la finalul sezonului regulat, merg în play-off, iar locurile 7-16 ajung în play-out.