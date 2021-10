De ce a cerut Simona Halep timeout medical?

“Mi s-a blocat spatele, nu prea puteam să mă aplec, durerea este mare. Este însă bine că am câştigat acest meci, nu ştiu cum, dar este o victorie bună. Uneori chiar dacă doare trebuie să continui. Am simţit că fiind în România trebuie să lupt mai mult. Este mereu dificil să joc împotriva unei românce (n.n. – va juca cu Jaqueline Cristian în sferturi de finală), va trebui să dau tot ce am mai bun. Sper că voi fi în formă”, a precizat Simona Halep în interviul de la finalul meciului.





Simona Halep s-a impus în optimile de finală în faţa rusoaicei Varvara Graceva, în 2 seturi, 6-4, 6-2, într-o oră şi 13 minute.