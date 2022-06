David Popovici, victima nepăsării: Culisele trecerii sale de la Steaua la Dinamo

David Popovici păşeşte pe drumul sportivilor geniali care au scris istorie în domeniul lor de activitate, mutând recordurile cu o uşurinţă debordantă!

La doar 17 ani, Popovici dă semne că va călca pe urmele unor „rechini“, precum Michael Phelps şi Ian Thorpe. Pentru că deja, la o vârstă fragedă, David lasă impresia că e la ani-lumină distanţă de rivalii săi. Nu e o exagerare, ci o realitate dovedită prin rezultate. Ultimul exemplu a fost ce a făcut românul, marţi seară, în semifinalele probei de 100 de metri liber. Aici, David a fost cu aproape o secundă mai rapid decât cel mai apropiat rival. Vorbim despre o diferenţă uriaşă pentru acest nivel, în care departajarea se face, de obicei, la sutimi de secundă!

Aşadar, nu mai încape îndoială că avem de-a face cu un geniu sportiv pur-sânge! Care s-a ridicat exclusiv datorită muncii sale, având în vedere că sportul românesc e la pământ din toate punctele de vedere: finanţare, management, infrastructură şi ştiinţa creşterii juniorilor. În această „beznă“, apar, totuşi, din când în când, nişte oameni precum Popovici şi antrenorul cu care lucrează de la vârsta de 9 ani, Adrian Rădulescu. Şi în spatele rezultatelor lor se „ascund“ apoi toate neajunsurile sistemului grav bolnav.

În cazul lui Popovici, nepăsarea e demonstrată cel mai bine de modul în care acest sportiv fabulos a fost pierdut de Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti. Vorbim despre o entitate sportivă care finanţează o echipă de fotbal – fapt nemaiîntâlnit în Occident, în vremurile noastre! – plătind cu mii de euro nişte jucători anonimi care au ajuns în liga a doua, cu chiu, cu vai. În schimb, CS Steaua l-a pierdut, anul trecut, pe David Popovici cu nonşalanţă, puştiul semnând cu rivala CS Dinamo, după ce a refuzat oferta americanilor de a intra în sistemul lor de pregătire.

David Popovici, anul trecut, în momentul prezentării sale la Clubul Sportiv Dinamo

Dinamo admite: „Ia cât un jucător slab de volei“

Povestea trecerii lui Popovici de la Steaua la Dinamo a fost spusă de preşedintele grupării din „Ştefan cel Mare“, Ionuţ Popa. Asta după ce salariul înotătorului la CS Dinamo, de 7.000 de euro pe lună, a apărut pe site-ul Eurosport, într-un articol semnat de jurnalistul Marian Ursescu.

În dialog cu cei de la playsport.ro , Popa a dezvăluit că Dinamo l-a semnat pe David pentru că Steaua, pur şi simplu, a renunţat la el!

„Ne-am stabilit o strategie pentru 2021-2022. Am inclus secţiile, de exemplu, la handbal, am pregătit transferurile pentru sezonul viitor pentru că, altfel, nu-i mai găseşti pe piaţă. Am ajuns la nataţie şi am spus: Glinţă! E la noi! Pe cine mai avem pe piaţă? Popovici şi încă vreo trei, patru nume. Şi am spus Popovici, situaţie contractuală, în 31.08.2021 termină contractul (n.r. – cu Steaua). OK! În acel moment, am fost contactat de comandantul clubului Steaua: <<Ionuţ, Popovici o să termine contractul, te rog, să nu vii cu o contraofertă>>. I-am spus că nu o să fac, însă dacă sportivul doreşte să vină la Dinamo, eu o să-i înaintez o ofertă. Apoi, în data de 31 august a expirat contractul. Atunci, am pus şi eu o întrebare unei persoane: a prelungit cu Steaua? Mi-a răspuns că, în acest moment, e liber de contract. L-am contactat pe tatăl său şi am reuşit să-l aducem“, a spus Ionuţ Popa.

Mai departe, acesta a explicat cum a fost convins Popovici să semneze cu Dinamo: „Noi i-am oferit, în primul rând, un bazin olimpic, pe care-l avem în Complexul Sportiv Dinamo. Şi pe Glinţă, care e la noi, la fel l-am convins. Iar ei (n.r. – Popovici şi Glinţă) sunt foarte buni prieteni, se antrenează împreună, fac ştefeta. Ne-am întâlnit cu tutorele legal, tatăl sportivului, care ne-a spus că nu doreşte să discutăm despre sume, am vorbit despre principiile sportului de performanţă. Apoi, ne-am strâns noi (n.r. - factorii de decizie de la Dinamo) şi am văzut ce putem să oferim, l-am sunat înapoi pe tatăl lui David şi a spus da“.

Inclusiv şeful clubului CS Dinamo admite că salariul primit de David e unul mic raportat la valoarea sa incontestabilă: „Referitor la sumă, domnul George Cosac (n.r. – fostul preşedinte de la CS Dinamo), într-o discuţie cu mine, mi-a spus: <<Ionuţ, un jucător de volei, de la Arcada Galaţi de exemplu, cel mai slab, cred că ia 5.000 sau 6.000 de euro>>. Astfel, cererea lui David n-avea cum să-mi pară mare“.

Ionuţ Popa, preşedintele Clubului Sportiv Dinamo

Ce primeşte, în afară de salariu?

Mai departe, într-o intervenţie la Digi Sport , şeful clubului Dinamo a explicat cum e susţinut David Popovici, ca sportiv legitimat la formaţia din „Ştefan cel Mare“.

„Rezultatul e al României, noi n-am făcut nimic altceva decât să asigurăm condiţii optime pentru pregătire, pentru competiţie şi să asigurăm necesarul. Se antrenează şi la Lia Manoliu. David are foarte multe reguli referitoare la principiul de viaţă şi la pregătire. Cred ca această planificare riguroasă a procesului de antrenament e foarte importantă. Avem un contract cu toate recompensele. Cluburile pot asigura 50% din premiere. Când l-am semnat pe David, am plecat cu ultima şansă pentru că el era în curte la colegii de la Steaua. Am comunicat, iar tatăl lui mi-a spus că a simţit că am avut cel mai mic nivel protocolar în comunicare. Noi am comunicat deschis. Am făcut un tur al clubului, am discutat. Spre deosebire de contracandidaţi, am fost mai deschişi. Mihai Popovici (n.r. – tatăl lui David) ne-a sunat şi ne-a spus că a luat decizia de a semna cu Dinamo. Am discutat clauzele pe un draft şi asta a fost tot“, a spus Ionuţ Popa în cadrul intervenţiei sale, la Digi Sport.

CSM Bucureşti l-a refuzat!

Subiectul David Popovici a fost comentat şi de jurnalistul Adi Dobre, cu o carieră impresionantă în presa sportivă. În trecut, Dobre a activat şi în cadrul clubului CSM Bucureşti pentru o perioadă. Acum, Adi Dobre a dezvăluit într-o postare pe Facebook că tânărul David Popovici a fost refuzat de clubul Primăriei dintr-un motiv incredibil. „Acum doi ani, conducerea Clubului Sportiv Municipal Bucureşti a refuzat legitimarea lui David Popovici! <<Avea pretenţii prea mari>>, s-a spus… Omul nu a cerut mai mult decât cel mai mic salariu al unei handbaliste de la CSM Bucureşti… Şi a plecat… La mai bine! Bravo lui, tati!“, a scris Adi Dobre.