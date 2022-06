David Popovici, poveste de film: Cum s-a apucat de înot, de ce a refuzat oferta americanilor şi ce fac părinţii săi

David Popovici a câştigat doar a treia medalie de aur pentru România la Mondialele de nataţie. Precedentele două fuseseră cucerite de Tamara Costache (50 m liber, 1986) şi de Diana Mocanu (200 m spate, 2001). Ceea ce l-a făcut pe David unic: primul „rege“ mondial al nataţiei româneşti.

De unde a apărut însă acest fenomen într-o ţară în care sportul e în cădere liberă, iar înotul e prea puţin băgat în seama, dacă ne uităm la infrastructură şi la numărul practicanţilor? Povestea lui David Popovici e fascinantă şi influenţată şi de un dram de noroc.

O problemă medicală l-a trimis în bazin

David a început înotul la bazinul de la „Lia Manoliu“. Unde a ajuns, potrivit gsp.ro , cu o scolioză diagnosticată la 4 ani. Din fericire, copilului i-a plăcut contactul cu apa, aşa că, după o iniţiere cu Bogdan Stroe şi Bogdan Manea, a ajuns pe mâna antrenorului Adrian Rădulescu. Cu care lucrează şi acum, colaborarea fiind începută de când David avea 9 ani.

O copil energic şi îndrăgostit de înot

Până să fie legitimat de Clubul Sportiv Dinamo, în 2021, David era la CS Steaua. Antrenorul Adrian Rădulescu a rememorat cum era copilul David Popovici, când s-a apucat de înot sub comanda sa:

*Era modelul potrivit pentru sport, înalt la vârsta lui, membre lungi, energie multă şi un pic de burtică. Asta a dispărut însă repede. Îi plăceau de la început provocările, competiţia. Antrenamente, întreceri, ştafete, la toate se cupla total.

*La 10 ani, a bătut primul record naţional, deşi nu avea cea mai bună tehnică, dar baza era mindsetul. Şi-a pus în cap un scop şi a ajuns acolo. De aici am pornit.

*La 14 ani, la Campionatele Naţionale de cadeţi, a luat medalie la toate cele 15 probe, de la 50 m până la 1.500 m, toate versiunile de concurs. 12 de aur, un argint şi două bronzuri. Ca să domini de asemenea manieră o competiţie, trebuie să fii chiar foarte bun.

Ce mănânca? Cum arată programul său?

Antrenorul Adrian Rădulescu a explicat că la David tot ce ţine de alimentaţie e controlat. În plus, Popovici a reuşit să-şi păstreze forma sportivă şi la începutul pandemiei, când România a închis pentru mult timp bazinele din toată ţara.

*Hrana e pregătită sub indicaţiile nutriţionistului. A fost o perioadă în care se trezea la cinci şi jumătate dimineaţa pentru a merge şi la şcoală, şi la antrenamente pentru a prinde orarul disponibil la bazin. Venea mai devreme dacă era programată şi pregătire fizică pe uscat. Dar, în general, controlul era ca între masă şi intrarea în apă să treacă două ore.

*David a progresat şi în pandemie, fiindcă am avut parte de atitudinea lui pozitivă. A spus: OK, nu mă antrenez în bazin, dar am ce lucra de acasă zi de zi. Şi şi-a organizat o mică sală în sufragerie.

*David n-a simţit nevoia ca în echipa lui să existe şi un psiholog. A considerat că nu e cazul acum să comunice pe partea asta

Ascultă Subcarpaţi, renunţă la telefon

Înainte de a merge la Budapesta, pentru Mondialele de înot la care tocmai a cucerit aurul în proba de 200 de metri liber, David Popovici a dezvăluit câteva dintre preferinţele sale în Weekend Adevărul:

*Ascult muzică, fie înainte, după sau, uneori, şi în timpul antrenamentului, îmi iau boxa şi o pun pe culoar. Ascult Subcarpaţi foarte des, au melodii care îmi plac, melodii care îmi dau starea potrivită şi melodii pe care le mai şi fredonez în anumite probe lungi.

*Având în vedere că urmează o perioadă competiţională foarte încărcată, renunţ la telefon! E o detoxifiere foarte bună! Pentru că urmează foarte multe competiţii, cu un program plin şi cred că mediul online nu mă ajută.

Mama mai râde şi acum cu prietenii mei că mâncam de pe jos, aduceam gândaci prin casă, răsturnam gunoiul şi mâncam din el, mă căţăram toată ziua prin copaci, mă jucam cu beţe şi pietre. A fost interesant Încerc până în ora 22:00 să merg la somn. Vreau măcar să mă apropii de opt ore de somn. E destul de greu la 22:00, mai vreau şi eu să vorbesc cu prietenii, cu iubita. David Popovici pentru Fanatik

De ce a refuzat oferta americanilor?

După prestaţia sa excelentă la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în care a ratat de puţin podiumul, David Popovici a fost a fost asaltat de oferte, având posibilitatea de a-şi continua studiile şi cariera sportivă în Statele Unite. Surprinzător însă, el a optat pentru a rămâne în ţară şi doar şi-a schimbat clubul: a trecut de la Steaua la Dinamo. Puştiul şi-a explicat opţiunea într-un articol din Adevărul:

*Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere.

*Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi e foarte bine aici.

*A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă (n.r. - alt înotător al lotului olimpic), pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial.

Părinţii au ales să fie în umbră

Potrivit gsp.ro , mama lui David, care a lucrat în zona asistenţei sociale, a ţinut să urmeze cursuri de ofiţer antidoping pentru a înţelege exact prin ce mecanisme va trece fiul său în procedurile în domeniu. Tatăl lui David activează, în schimb, în domeniul vânzărilor.

Părinţii lui David evită apariţiile mediatice, aceasta fiind o convenţie stabilită cu băiatul lor. Relaţiile cu media sunt gestionate de David şi de antrenorul său, Adrian Rădulescu.

Ce urmează pentru Popovici?

După cum Adevărul a scris aici, David are şansa de a cuceri o a doua medalie de aur, chiar la Mondialele găzduite de Budapesta.

În rest, în această vară, urmează o perioadă competiţională foarte încărcată pentru Popovici:

*Europenele de juniori de la Otopeni (5-10 iulie)

*Campionatele Europene de la Roma (11-17 august)