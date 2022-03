Daniel Pancu, devastat după ce s-a făcut de ruşine: Ce a scris despre declaraţiile sale bulversante

Daniel Pancu a „reuşit“ să facă praf imaginea frumoasă pe care o construise după o carieră impresionantă în fotbal.

Văzând această situaţie jenantă, Pancu şi-a cerut scuze , la scurt timp după interviul din „Fanatik“. Iar astăzi a revenit, de această dată printr-un comunicat publicat pe Instagram, şi a insistat că a comis o mare greşeală.

Ce a scris Daniel Pancu?

În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, ca urmare a interviului oferit unei site, ţin să menţionez următoarele:

Sunt total împotriva războiului şi a actelor de violenţă împotriva oamenilor. Condamn cu vehemenţă aceste acte de cruzime şi am făcut-o întotdeauna. Ţin să punctez că declaraţiile care îl vizau pe Ramzan Kadîrov au fost STRICT din perspectiva de jucător al echipei cecene. Am făcut referire strictă la comportamentul lui Ramzan Kadîrov în raport cu jucătorii de fotbal şi am dorit să punctez implicarea sa în echipa sportivă, atât ca finanţator, cât si ca împătimit al fotbalului.

Informaţiile controversate apărute în cadrul interviului făceau referire strict la cultura şi cutumele acestui popor! NU am făcut niciun comentariu personal, doar am punctat date istorice ale acestor tărâmuri. Nu am făcut nicio remarcă personală şi accentuez faptul că, personal, condamn orice act de violenţă.

Respectul pe care mi l-am exprimat faţă de Ramzan Kadîrov este unul strict profesional, în raport cu mine, ca fotbalist, fiind patronul echipei de fotbal la care eu am jucat. Ar fi o lipsă de respect faţă de mine dacă aş vorbi în alţi termeni despre el, repet, din punct de vedere profesional.

De asemenea, vreau să-mi cer scuze tuturor femeilor pentru grava mea eroare de exprimare şi le asigur de tot respectul meu! Sunt fiu, soţ, tată. Soţia mea a ajutat familii de refugiaţi, părinţii mei urmează să primească o familie cu 4 copii. A fost un incident regretabil, o exprimare pripită într-un context nepotrivit.