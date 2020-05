Dani Oţil, pregătit pentru debutul într-o nouă competiţie: Ce planuri are vedeta de televiziune

Reşiţeanul va concura, în premieră, şi în sim racing, urmând să ia startul vineri seară în penultima etapă din Campionatul Naţional Digital de Circuit Betano.





Competiţia organizată de Federaţia Română de Automobilism Sportiv este dedicată atât gamerilor, cât şi piloţilor din viaţa reală, totul desfăşurându-se în simulatoare, nelipsind volanul şi pedalele. Peste 160 de concurenţi sunt înscrişi în campionat, printre aceştia numărându-se Raul Badiu, Sergiu Itu, Emil Nestor, Alex Mirea, Adi Teslovan, Ciprian Lupu, dar şi vicecampionul olimpic la tenis, Florin Mergea.





În această săptămână, caravana sim racing ajunge pe faimosul Spa-Francorchamps, iar printre cei 30 de concurenţi care vor lua startul în cursa virtuala se numără şi Dani Oţil. „E o noutate pentru mine, deşi am urmărit cu interes fenomenul. Recunosc că de trei săptămâmni m-am apucat serios de antrenamente şi să ştii că nu e atât de uşor precum pare”, a spus vedeta tv.





„Îmi doresc să am răbdare, pentru că asta e cheia în cadrul unei astfel de curse dincolo de a fi rapid. Nu vreau să încurc pe nimeni, mai ales că eu nu voi puncta, însă evident că mi-aşi dor să obţin un loc cât mai bun. Deşi am studiat mult, cel mai mare minus al meu înaintea acestei curse îl reprezintă timpul. Nu am apucat să fac antrenament atât cât mi-aş fi dorit”, a adăugat acesta înaintea debutului în Campionatul Naţional Digital de Circuit Betano.





În 2019, Oţil a încheiat pe 8 la general în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă şi a obţinut o victorie în etapa de super rally. Anul acesta, pilotul şi-a propus să concureze atât la viteză în coastă, cât şi în nou înfiinţatul, sub FRAS, campionat de anduranţă.





Cursa virtuală va începe de la ora 23:00 în direct pe canalul de YouTube al FRAS, iar printre cei 30 de concurenţi calificaţi se mai află Raul Badiu, Florin Mergea şi Rareş Dranca. Campionatul are şi 4 piloţi străini, toţi cu performanţe internaţionale în sim racing, cel mai bine cotat fiind galezul Oscar Williams.