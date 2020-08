Dan Petrescu, „turbat“: Conferinţă furtunoasă înaintea meciului cu Dinamo Zagreb

CFR va întâlni Dinamo Zagreb, diseară (ora 21.00, Digi Sport, Telekom Sport, Look Plus), la Cluj, în turul II preliminar al Ligii Campionilor.





Calificarea se va decide într-o singură manşă. Cine bate, merge în turul III preliminar al Ligii Campionilor. Cine pierde, îşi va continua parcursul european, în turul III preliminar al Ligii Europa.





Meciul de la Cluj a fost prefaţat, mai întâi, duminică seară, de Dan Petrescu. Un foarte bun psiholog, „Bursucul“ şi-a schimbat discursul panicard pe care îl are, de obicei, în tentativa de a-şi ţine jucătorii în priză. Convins că aceştia sunt conştienţi deja de valoarea superioară a adversarului, Petrescu a căutat să ia presiunea de pe umerii fotbaliştilor săi, aducându-le aminte că, în sezonul recent încheiat, CFR a rămas neînvinsă în „dubla“ cu Sevilla, care tocmai a câştigat Liga Europa.





„Dinamo Zagreb e o echipă foarte bună, e favorită, dar nu e Sevilla! O să avem şi noi şansa noastră, dar cei de la Dinamo Zagreb sunt favoriţi. Sper să facem un meci excelent acasă, se poate întâmpla orice. Vinicius, Burcă şi Pereira vor reveni, vor juca sigur. Omrani e accidentat şi va lipsi“, a spus Petrescu.





De altfel, în lotul anunţat pentru partida din această seară, Omrani a fost înlocuit de vârful croat Gabriel Debeljuh, adus, de curând, de la Hermannstadt. Nici mijlocaşul portughez, Luis Aurelio, n-a prins lotul CFR-ului, unde a fost inclus însă un alt croat, mijlocaşul Damjan Djokovici despre care s-a scris, luni, că urmează să plece la campioana Turciei, Istanbul BB.





„Metamorfozat“ la conferinţa dinaintea meciului





Marţi seară, la conferinţa susţinută cu 24 de ore înaintea duelului cu Dinamo Zagreb, Dan Petrescu a devenit alt om! De fapt, şi-a reluat discursul panicard si, potrivit gsp.ro, a vorbit de parcă CFR n-are nicio şansă în faţa croaţilor!





Iată cele mai importante declaraţii făcute, marţi seară, de tehnicianul campioanei:





*N-am avut timp de nimic. De obicei, ce făceam în 6 zile, am făcut într-una. Am văzut patru meciuri ale croaţilor. Echipa nu e pregătită, nici nu are cum, fără cantonament, fără pregătire, toţi jucătorii suferă. Acest duel vine mult prea repede. Dinamo Zagreb are cel puţin 90 la sută şanse.





*Fotbalul croat e în faţa României cu 22 de ani. Hai să fim serioşi! La orice nivel, naţională, echipe de cluburi. Uitaţi-vă pe ce bani vând ei! Ei vând pe 70 de milioane, iar noi pe cine? Pe nimeni! Zicem că-i dăm cu 10, cu 15 milioane de euro, serios?! Jucătorii români nu evoluează nicăieri, iar ai lor sunt la Barcelona şi la Real Madrid





*Voi tot timpul spuneţi că exagerez, dar cât valorează croaţii, cât valorează ai noştri? Croaţia putea să fie campioană mondial. Pe câţi bani a vândut Dinamo Zagreb în ultimii ani? Peste o sută de milioane de euro ei. Noi? Hai să vedem realitatea.





*Eu sunt un prost, moderatorii TV sunt buni. Alţii sunt buni, eu sunt prost. Că eu zic realitatea, că eu exagerez. Eu spun statistica. Dacă facem rezultate cu aceste superechipe nu e miracol. E supermiracol!





*Vrem grupele Champions League? Păi, cine ajunge acolo, dacă ajunge, ar trebuie să li se facă statui la toţi jucătorii! Până nu vine un patron să bage o sută de milioane de euro, nu avem ce vorbi. Dacă nu batem pe Dinamo Zagreb, chiar ar fi ceva normal.









Dinamo Zagreb, rezultate remarcabile în Europa

Sezon Unde a ajuns

2019-2020 Grupele Ligii Campionilor

2018-2019 Optimile Ligii Europa

2017-2018 Play-off-ul Ligii Europa

2016-2017 Grupele Ligii Campionilor

2015-2016 Grupele Ligii Campionilor