Dan Petrescu, după Lazio - CFR Cluj: „Dacă ne luăm după numărul de ocazii, trebuia să câştigăm“

"Dacă te iei după numărul de ocazii, trebuia să câştigăm. Echipa care a avut ocazii a fost CFR, dar ăsta este fotbalul, câteodată nu avem ocazii şi câştigăm, acum am avut foarte ocazii, meritam victoria chiar dacă aveam nevoie de numai un punct. Au fost două reprize total diferite, prima în care Lazio a fost mult mai bună, am văzut limitele noastre în prima repriză, când ei au stat bine fizic, au fost agresivi, în a doua repriza am reacţionat foarte bine, dar din păcate nu am reuşit să marcăm şi au fost foarte multe ocazii. Şanse foarte mici pentru noi (n.r. - de calificare), şansele toate pentru Celtic, sunt pe primul loc, vin fără presiune, noi avem şanse mici, dar trebuie să le jucăm",a declarat Petrescu, la Digisport.