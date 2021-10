Dan Petrescu: „Echipa a arătat bine, rezultatul mă nemulţumeşte“

Echipa lui Dan Petrescu a fost condusă încă din minutul 18 şi nu a reuşit să revină pe tabelă chiar dacă în repriza a doua a dominat. ”Sincer, rezultatul e singurul care mă nemulţumeşte, echipa a arătat foarte bine. Şi, per total, dacă ne gândim la ocazii şi la felul cum s-a jucat, meritam cel puţin un egal, poate meritam chiar victoria. Dar, dacă nu dai gol, n-ai cum să câştigi”, a declarat Bursucul pentru telekomsport.ro, continuând: ”Ei n-au mai avut nicio ocazie în partea a doua, nu ştiu dacă au mai ajuns în careu. Preferam însă o repriza mai slabă şi să marcăm cel puţin un gol. Dar atitudinea a fost foarte bună, ne-am creat ocazii, am atacat, am încercat să jucăm, dar atât s-a putut”.