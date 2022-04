Dan Petrescu, campionul unui fotbal cu efect de somnifer: Cum a fost catalogat jocul CFR-ului

Dintre ultimele patru campionate cucerite de CFR, trei se leagă, în mod direct, de numele lui Dan Petrescu. Care a fost pe bancă, de fiecare dată, când s-a câştigat locul 1. Iar anul trecut, când tot ardelenii au fost campioni, însă cu Edward Iordănescu antrenor, în prima parte a sezonului pe bancă s-a aflat tot Dan Petrescu.

Fostul internaţional, Basarab Panduru, e convins că această perspectivă, de a tot lua titluri cu CFR, îl îndeamnă pe „Super Dan“ să se gândească de două ori, înainte de a pleca de la această formaţie. De altfel, în decembrie, Petrescu a refuzat oferta federaţiei de a prelua naţionala, preferând să stea la CFR.





„N-ai să nu-l apreciezi pe Petrescu pentru felul în care câştigă campionatele în ultimii ani şi pentru felul în care, probabil, va mai câştiga campionate de acum încolo. Dar să te duci să vezi un meci de genul acesta (n.r. - CFR Cluj - FC Argeş, scor 2-0), mai degrabă, te ia somnul decât să te bucuri. Am impresia că parcă n-ai vrea să fii suporterul CFR pentru că te bucuri o dată pe an, când câştigi campionatul. În rest, în cursul anului, nu e nicio mare bucurie. Petrescu e şi bun. L-am auzit că nu vrea să plece de la CFR niciodată. Păi, de ce să pleci? Câştigi campionatul în fiecare an, fără probleme. De ce să pleci în altă parte? În fiecare an când antrenează, echipa câştigă campionatul“, a spus Panduru în studioul Orange Sport.





Liga I, play-off, etapa a III-a

Sâmbătă

Voluntari - Farul 1-0

Duminică

FCSB - CS U Craiova 0-2

Luni

CFR Cluj - FC Argeş 2-0

Clasament 1. CFR Cluj 45 de puncte 2. FCSB 37p 3. CS U Craiova 33p 4. Voluntari 30p 5. Farul 25p 6. FC Argeş 24p

*Locul 1 participă în preliminariile Ligii Campionilor, iar locul 2 şi 3 în preliminariile Conference League.

*Locul 3 va juca baraj cu caştigatoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din play-out pentru un loc în preliminariile Conference League.

Liga I, play-out, etapa a III-a

Vineri

„U“ Craiova - Mioveni 1-1

Chindia - Dinamo 0-2

Sâmbătă

UTA - Gaz Metan 4-0

Rapid - Botoşani 3-0

Luni

Sepsi - Clinceni 6-0

Clasament 1. Rapid 29p 2. Botoşani 29p 3. Sepsi 27p 4. UTA 26p 5. „U“ Craiova 22p 6. Mioveni 19p 7. Chindia 19p 8. Dinamo 13p 9. Clinceni 3p* 10. Gaz Metan -11p*

*Clinceni a pierdut 4 puncte, iar formaţia din Mediaş a fost penalizată cu 26 de puncte. Ambele grupări au fost sancţionate din cauza datoriilor.

**Locurile 9 si 10 retrogradează direct. Locurile 7 şi 8 joacă baraj de menţinere / promovare cu locurile 3 şi 4 din liga a doua.