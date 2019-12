Dacă România - Rusia s-ar fi terminat în minutul 45, am fi luat notă mare! Carmen Amariei a găsit partea pozitivă, iar Ryde anunţă: „Nu multe echipe reuşesc asta“

Naţionala de handbal a României a înregistrat a treia înfrângere la Kumamoto, iar scorul final a fost drastic, după echilibrul menţinut în primele 44 de minute ale duelului. Departe de imaginea chinuită din meciul inaugural cu Spania, tricolorele au arătat lucruri interesante pe teren şi au o bază pentru a încerca să abordeze cu un tonus ridicat meciurile de marţi şi miercuri, după confruntarea cu cea mai în formă echipă a momentului în Japonia.

20 de greşeli în atac, cele mai multe grupate dincolo de minutul 45 al meciului, au anulat şansele tricolorelor la victorie, Rusia reuşind să se desprindă cu o serie de opt goluri consecutive. Motivele eşecului au fost rezumate clar de Oana Manea, jucătoare cu 193 de selecţii în echipa României, la TelekomSport: „Am luat goluri uşoare şi golurile uşoare normal că te duc în jos. Probabil dacă făceam aceleaşi lucruri ca în prima repriză - să fi jucat la fel de bine, să fi mers apărarea la fel de bine, lucrurile ar fi stat altfel. Nu te poţi compara cu echipa Rusia. Este o echipă omogenă, bine pusă la punct“.

Partea plină a paharului a fost însă reprezentată de:

O primă repriză bună

România a sperat că poate scoate un rezultat miraculos în faţa echipei Rusiei, după 10-10 în primele 30 de minute. Selecţionerul Tomas Ryde a vorbit chiar în termeni elogioşi despre prestaţia echipei sale până la pauză, catalogând-o drept „incredibilă“.

„Am jucat fantastic. Am pus Rusia în dificultate, a avut probele mari în atac. Am blocat-o pe Vyakhireva, ceea ce nu multe echipe reuşesc. Rusia era confuză în finalul reprizei, nu reuşea aproape nimic. Am fost foarte optimist la pauză, dar n-a mai fost energie şi pentru partea a doua“, a declarat Tomas Ryde pentru „Gazeta Sporturilor“.

Într-o intervenţie pentru DigiSport, Carmen Amariei, fostă internaţională a României, a remarcat: „Am încercat să arătăm un handbal frumos, să se lucreze la relaţiile de joc pentru meciurile care urmează, nepunând deoparte şansa de a câştiga şi acest meci. Fetele ştiau însă că Rusia este o forţă în momentul de faţă.

Am pornit cu stângul în acest Campionat Mondial. Foarte multă lume a contestat evoluţia în acel meci cu Spania. Fetele au arătat însă că pot să joace un handbal frumos la acest Campionat Mondial, colectivul este foarte bun, avem un antrenor care a ştiut cum să-şi gestioneze situaţiile de criză şi toate acuzele aduse prin intermediul presei“, a concluzionat fosta câştigătoare a Ligii Campionilor, la Digi Sport.

Apărarea

Întrebată ce i-a plăcut cel mai mult din evoluţia echipei în duelul cu Rusia, Lorena Ostase a răspuns prompt, pentru „Gazeta Sporturilor“: „Cum ne-am apărat. Şi am făcut-o în faţa unor jucătoare precum Vyakhireva şi Anna Sen, le-am oprit bine. Problema e că am luat 3 goluri din poartă în poartă şi când se întâmplă aşa ceva, simţi că ai fier în picioare şi e greu. Dar chiar şi aşa, am avut puterea să revenim“, puncta handbalista legitimată de SCM Slatina.

Defensiva a fost chiar unul dintre obiectivele principale stabilite de Ryde la plecarea spre Japonia. Un argument de ordin statistic este acela că niciuna dintre jucătoarele Rusiei nu a reuşit să dea mai mult de cinci goluri, la fel cum nu a făcut nici Cristina Neagu. Apărarea în faţa starului Anna Vyakhireva a fost remarcată şi de Ryde.

Intervenţiile Denisei Dedu

Portăriţa de la CSM Bucureşti a avut şapte parade în prima repriză, aducându-şi aportul chiar şi pe tabelă, cu un gol din poartă-n poartă de zile mari.

Posibilele soluţii

Printre remarcatele finalului primei reprize s-au numărat Laura Pristăviţa şi Lorena Ostase. Tomas Ryde a punctat că a fost mulţumit de felul în care jucătoarea de la Bistriţa şi-a asumat mai multe responsabilităţi în primele 30 de minute, însă a mai spus şi că aceasta a obosit pe final.

Ce a spus în această privinţă Carmen Amariei? „Cred că antrenorii au încercat să corecteze anumite lucruri şi le-a ieşit. Cred că aceste lucruri le vom vedea în meciurile care urmează, cum ar fi apariţia Patriciei Vizitiu în joc, aducerea Laurei Pristăviţa în zona centrală a atacului. Chiar au încercat câteva circuite pentru meciurile care urmează“, a transmis fosta handbalistă, în vârstă de 41 de ani.

Meciurile pe care România le mai are de disputat la Kumamoto:

*Marţi, 10 decembrie: România - Suedia, de la 13:30

*Miercuri, 11 decembrie: România - Japonia, de la ora 11:00