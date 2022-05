Croitoru: Dacă era VAR eram sută la sută în play-off. Suntem prima echipă din România dezavantajată de arbitraje

“Un meci demn de miza lui. Din păcate nu am putut să facem mai mult, chiar dacă am avut momente când am dominat Craiova chiar şi în 10. Au fost prea multe greşeli şi toate într-o direcţie. Suntem prima echipă din România dezavantajată de arbitraje. Dacă era VAR eram sută la sută în play-off. VAR pentru echipele mici este o injecţie mare de siguranţă”, a spus Croitoru.





În ceea ce priveşte viitorul său, tehnicianul a declarat că încă nu ştie cum va fi: “Mă duc în vacanţă cu familia, mă relaxez, nu credeam că aş putea ieşi din play-off, a fost un an greu. Nu ştiu în momentul ăsta. Rămâne să vedem ce putem face pentru viitor. Această echipă cu încă 3,4, 5 jucători poate arăta foarte bine. Va fi un viitor campionat dificil pentru toată lumea. În momentul ăsta mă gândesc doar la vacanţă alături de familie”.





Formaţia Universitatea Craiova a câştigat, vineri seară, barajul pentru Conference League, învingând cu scorul de 2-0 echipa FC Botoşani, pe teren propriu.