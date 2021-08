Cristian Moldovan, membru al staff-ului tehnic al CFR Cluj: M-am consultat cu Dan Petrescu. Ne mulţumeam şi cu un egal

"A fost foarte complicat să pregătim această partidă. Când am văzut şi condiţiile meteo, am zis că toate sunt împotriva noastră, că o să ne fie foarte greu. Băieţii au fost minunaţi, caractere incredibile, cu ei trebuie să vorbiţi, nu cu mine. M-am consultat cu Dan Petrescu, m-am consultat cu altă lume, cu prieteni, ne-am ajutat împreună cu cine a putut să ne dea un sfat şi a ieşit bine. Eu le-am spus de spirit, de atitudine, cum intrăm în teren, mentalitatea de învingători, sunt campioni doar împreună. Am încercat să le transmitem şi plăcerea de a juca fotbal, pentru public, care a fost alături de noi încă de la încălzire. A fost totul perfect în seara asta. (n.r. - dacă poate cineva să învingă CFR) Cu siguranţă, sunt echipe mult mai bune ca noi, dar nu ştiu dacă sunt în campionatul nostru, nu cred. Avem un moment bun acum, în campionat. (n.r. - dacă era mulţumit cu un egal) Sincer, da! Azi a fost CFR o echipă bună, băieţii au jucat incredibil", a declarat Moldovan, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (1-0), echipa FCSB, în etapa a VII-a a campionatului naţional Liga I. După demiterea lui Marius Şumudică, antrenor principal al gazdelor la acest meci a fost tehnicianul de portari Ovidiu Ceclan.