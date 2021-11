Craiova lui Mititelu, ca la spitalul de nebuni: Ce decizie a luat patronul aflat în puşcărie

Liga I a ajuns la 14 etape şi nouă antrenori schimbaţi. E o statistică elocventă pentru modul în care sunt conduse grupările din primul eşalon.

După Marinos Ouzounidis (CS U Craiova), Dinu Todoran (FCSB), Marius Şumudică (CFR Cluj), Dario Bonetti (Dinamo), Mihai Teja (Gaz Metan Mediaş), Ilie Poenaru (Academica Clinceni), Leo Grozavu (Sepsi) şi Adrian Mutu („U“ Craiova), astăzi, tot „U“ Craiova a renunţat la antrenorul său. Adică, la Flavius Stoican, tehnicianul de 44 de ani pe care îl instalase în funcţie, la data de 6 octombrie!

În mai puţin de o lună în Bănie, Stoican (foto) a prins patru meciuri pe bancă: 1 victorie, 1 egal, 2 înfrângeri. Golaveraj: 2-2. Potrivit gsp.ro, la concedierea lui Stoican ar fi contribuit faptul că ar fi ignorat indicaţiile tactice care i-au fost transmise de către Adrian Mititelu, aflat după gratii!

Cert e că Stoican a acceptat decizia Craiovei, fără să facă scandal. Ceea ce reiese din declaraţia oferită pentru gsp.ro : „Despărţirile sunt ceva normal. Noi, oamenii şi societatea, le condimentăm cu dramatism. Am fost chemat să ajut, lucru pentru care îi mulţumesc domnului Mititelu. Am venit şi am muncit. Am vrut să construim din mers, dar deocamdată atât s-a putut. Eu atât am putut. Restul e istorie!“.