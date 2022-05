Courtois: Aveam nevoie să câştig finala pentru cariera mea. Nu sunt respectat suficient, în special în Anglia

“Am spus ieri în conferinţa de presă că atunci când Real Madrid joacă finale le câştigă. Am văzut multe mesaje pe Twitter că voi fi umilit astăzi. A fost invers. Aveam nevoie să câştig finala pentru cariera mea, pentru toată munca pe care am depus-o ca numele meu să fie respectat, pentru că eu cred că nu sunt respectat suficient, în special în Anglia. Sunt foarte fericit şi mândru de prestaţia echipei. Am învins cele mai bune echipe din lume. City şi Liverpool au fost incredibile în acest sezon, Liverpool a jucat foarte bine, dar noi am avut o ocazie şi am înscris”, a spus Courtois la BT Sport, potrivit bbc.com.





Formaţia Real Madrid a câştigat, sâmbătă seară, pentru a 14-a oară Liga Campionilor, învingând în finala disputată pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0).





Golul a fost marcat de Vinicius, în minutul 59.