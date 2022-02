Cele mai mari competiţii internaţionale de schi alpin din România încep în Poiana Braşov

E vorba despre FIS Children Trophy şi FIS RACE - două curse înscrise în caldendarul oficial al Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).





Mai precis, în perioada 1-3 martie 2022, competiţia FIS Children Trophy, ajunsă acum la cea de-a 5-a ediţie, va alinia la start un număr de aproximativ 100 de sportivi schiori, fete şi băieţi, din categoriile U14 şi U16, din ţări precum Austria, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Liban, Georgia, Brazilia, Argentina sau Ucraina.





De asemenea, după patru ediţii spectaculoase ale concursului de schi alpin pentru copii şi tineret, FIS Children Trophy – înscris în calendarul oficial al FIS, Asociaţia de Turism Poiana Braşov împreună cu Federaţia Română de Schi şi Biatlon şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov organizează, în perioada 22–25 februarie 2022, FIS RACE.





Anul acesta, FIS RACE aduce două premiere: sub egida sa vor avea loc Campionatele Naţionale ale României, iar la linia de start şi-au anunţat prezenţa până acum schiori de top, din afara ţării, precum:





*Benjamin Szollos - Ski Team Israel





*Jan Rechtenberg – Ski Team Czech Republic





*Isac Hedstroem – Ski Team Sweden





*Nikolaos Mavropoulos – Ski Team Greece





*Kristian Pavelka – Ski Team Slovakia





„Încercăm ca prin buna organizare a acestor evenimente sportive să creăm un cadru propice pentru a primi de la Federaţia Internaţională de Schi dreptul de a organiza competiţii de clasă cum ar fi Cupa Europei. Năzuim către aceste idei, convinşi fiind că munca echipei de organizare nu va fi în zadar. Un prim pas extrem de important a fost făcut şi, în perioada 22-25 februarie, când vom avea pe pârtia SubTeleferic Campionatele Naţionale ale României la Schi Alpin – o competiţie organizată sub denumirea de FIS RACE֧“, spune Dan Ghiţă, preşedintele Comitetului de Organizare FIS Children Trophy şi FIS Race.





Cheia succesului, explică Ştefan Ţînţ, principalul promotor al evenimentului, dincolo de sprijinul de care dispunem din partea Primăriei Braşov, e sponsorizarea din partea firmelor private care fac posibilă organizarea acestor evenimente.





„Doar în 2022, noi am reuşit să strângem sponsorizări, în valoare totală de 105.000 de euro din sectorul privat. Aceste firme, inclusiv firma pe care eu am adus-o în România, respectiv Husqvarna, nu fac acte de caritate. Ele vor să-şi asocieze imaginea cu ceea ce facem noi şi ne ajută să mergem mai departe. În total, în cei cinci ani de când organizăm aceste competiţii, am reuşit să obţinem aproape 500.000 de euro pentru promovarea acestor evenimente“.





Mai mult, anul trecut, pentru organizarea FIS SES – Small Evolving Ski Nations în România, pentru prima data Federaţia Internaţională de schi a alocat 15.000 de euro.





„Dacă initial am început cu firme mai mici, iată că în anii precedenţi nume sonore din piaţă au urmărit să vadă ce facem noi aici, în Poiana Braşov şi au hotărât că ne încadrăm în programul, bugetul şi conceptul lor de promovare“, mărturiseşte acesta.





„N-am fi reuşit să aducem aceste competiţii de mare anvergură în România fără ajutorul sponsorilor noştri. Asociaţia noastră de turism, Asociaţia Poiana Braşov, e o asociaţie non-profit, iar banii pe care îi primim îi investim în promovarea acestor evenimente şi a staţiunii“.





La rândul său, viceprimarul Braşovului, Sebastian Rusu, declară: „Am reuşit să particip, anul trecut, la acest eveniment, unul desăvârşit din toate punctele de vedere. Se poate observa, cu uşurinţă, pasiunea oamenilor care fac parte din organizarea acestor concursuri. Cred că pasiunea i-a unit şi că e de datoria noastră să le promovăm. Aceste competiţii sunt un mod prin care ne putem apropia de ţările care organizează mari campionate. Până la urmă, Poiana Braşov e cea mai mare staţiune din România“.





„Mastercard e un suporter consacrat al sportului, atât la nivel internaţional, cât şi pe plan local. Ne bucurăm să fim, pentru a doua oară consecutiv, parteneri ai competiţiilor FIS SES Poiana Braşov Race Cup şi FIS Children Trophy. În calitate de card preferat, spectatorii şi fanii schiului beneficiază de plăţi sigure şi rapide cu cardul la punctele de plată, în timp ce sportivii se bucură de toată susţinerea noastră pentru atingerea celor mai bune rezultate, inspirând astfel şi alte generaţii să adopte un stil de viaţă sănătos sau chiar să înceapă o carieră sportivă“, spune Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard România şi Croaţia.





Cele doua competiţii, respectiv FIS RACE şi FIS Children Trophy au fost finanţate de sponsori din sectorul privat precum Mastercard - preferat, Husqvarna, BCR, Omniasig, Baneasa Panificatie, MediaGalaxy si Izvoarele Călimani.





De asemenea, Asociaţia de Turism Poiana Braşov se bucură de sprijinul unor entităţi private şi de stat, alături de care organizează aceste competiţii: Ana Hotels, Teleferic Grand Hotel, Hotel Alpin, Hotel Escalade, Ana Teleferic, Salvamont Poiana Brasov, IJJ „Nicolae Titulescu“, Politia Locala si Nationala şi Comprest – Amenjare Partii.





Competitiile sunt organizate cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov şi al Federaţiei Române de Schi şi Biatlon.