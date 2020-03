Campion olimpic şi mondial, caz confirmat de coronavirus. Ce mesaj transmite

Sportivul a comunicat că se simte bine, atrăgând însă atenţia asupra faptului că virusul se poate răspândi foarte repede, fără ca un om să-şi dea seama că îl are.

„M-am îmbolnăvit vineri şi am fost testat, în aceeaşi zi, dar m-am făcut bine, până când am primit răspunsul, duminică. Nu au fost cele mai bune două zile, dar cu siguranţă nici cele mai rele. Aş vrea să subliniez că era puţin probabil să am acest virus. Nu am mers în zone aglomerate şi, din ce ştiu, niciun coleg nu a avut contact cu cineva din zona roşie. Puteam să consider că este doar o răceală normală şi, apoi, mă simţeam bine.

Probabil aş fi fost şi la supermarket, ştiu un magazin frumos, unde merg doar eu şi oamenii în vârstă. Probabil aş fi discutat cu doamnele în vârstă despre cât de ridicol e faptul că nu se mai găseşte hârtie igienică. Ideea e că trebuie să ne distanţăm fiecare, pentru a ne asigura că boala nu ajunge la cei care nu se pot lupta cu ea”, a postat Mads Mensah Larsen pe contul său Instagram. Handbalistul este legitimat la echipa germană Rhein Neckar Lowen, palmaresul său conţinând un titlu olimpic şi unul mondial alături de Danemarca.