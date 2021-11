Boloni, mesaj pro-vaccinare: Să lăsăm naivitatea la o parte. Să dăm drumul la inteligenţă! VIDEO

Ladislau Boloni: Am încredere, eu personal, am încredere în cercetători Foto: News

“Am practicat fotbalul, sportul rege, şi am avut şansa să fiu membru al echipei Steaua Bucureşti care a obţinut performanţa cea mai importantă a fotbalului românesc, câştigarea Cupei Campionilor Europeni. Covid-ul, sigur, a adus modificări în viaţa fiecăruia, deci şi în viaţa mea. Pe mine nu atât izolarea, ci mai mult singurătatea m-a frământat cel mai mult.

Eram la mii de kilometri de cei dragi, de nevasta mema, de familia mea, de fata mea... La ce mă gândeam când mă deplasam pentru a fi vaccinat? În primul rând mă gândeam la mine. Ştiam, am citit, am auzit că prin vaccin pot să înving mai repede virusul, mai uşor virusul. Am încredere, eu personal, am încredere în cercetători. Am încredere în medici. Vaccinează-te! Ăsta este mesajul meu. Şi hai să lăsăm naivitatea la o parte. Hai să dăm drumul la inteligenţă şi să ne vaccinăm cu toţii!”, a spus Boloni într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a MTS.