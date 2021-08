Bogdan Mara, noul director sportiv al clubului CFR Cluj: Bordeianu, Culio şi Florin Ştefan au semnat. Mai negociem cu un mijlocaş

"Sunt director sportiv, ce am fost şi înainte. (n.r. - despre funcţia de preşedinte) Vom vedea zilele următoare, patronul discută, se gândeşte, era Dani Coman o variantă, mai sunt două, trei variante la care patronul se gândeşte. Este şi Marius Bilaşco o variantă, a fost mult timp aici alături de echipă. (n.r. - despre jucători) Cu Djokovici s-a discutat în ultima perioadă, dar nu e o soluţie în acest moment, pentru că are un contract cu Turcia. El s-a arătat deschis să revină într-o zi la CFR. Bordeianu a semnat, şi Culio a semnat, şi Ştefan. Sunt jucători pe care Dan Petrescu şi i-a dorit, e important să pornească la drum cu jucătorii în care el are încredere şi îi cunoaşte bine. Arlauskis nu vrea să plece, eu un portar de mare valoare, care a făcut istorie cu clubul nostru şi e un portar în care avem mare încredere. Depinde şi de el ce îşi doreşte, vom avea şi cu el o discuţie, vom vedea ce îşi doreşte.

La primul antrenament vom vedea cine va pleca şi cine va rămâne. Vom discuta şi cu Latovlevici şi vom vedea. În principiu, Dan se va baza pe Camora şi pe Florin Ştefan, un jucător tânăr, de perspectivă. Avem foarte mulţi jucători în lot, vom fi nevoiţi să renunţăm la unii dintre ei. Am discutat cu unii dintre ei să-şi caute echipe, dacă nu îşi vor găsi echipe vor rămâne la echipa noastră, dar nu vor putea juca. Încercăm să renunţăm la Tahiri şi Fofana pentru a face loc noilor veniţi. Vom căuta soluţii pentru aceşti jucători, împreună cu impresarii lor. Dan Petrescu mai vrea un jucător, cu care suntem în discuţii şi vom vedea în zilele următoare dacă se reuşeşte acest transfer. Nu pot spune cine este, că nu sunt încheiate negocierile, dar nu e din România. E mijlocaş şi e negru. Culio a jucat în liga a doua din Argentina. Culio este o emblemă a clubului nostru, este un jucător care a făcut performanţă. Mai are doi ani până la 40 de ani, spiritul lui şi experienţa lui vor ajuta foarte mult clubul", a declarat Mara, la DigiSport.

Gruparea CFR Cluj a anunţat oficial, marţi, revenirea lui Dan Petrescu pe banca tehnică a echipei campioane, în locul lui Marius Şumudică.

Odată cu demiterea lui Şumudică, patronul CFR Cluj, Nelu Varga, a renunţat şi la o parte din conducere, în frunte cu preşedintele Marian Copilu.