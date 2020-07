Becali s-a dat în spectacol, anunţând debarcarea lui Bogdan Vintilă: „El nu e păstor!“

„E un om credincios şi eu atrag oamenii credincioşi să lucreze cu mine. Ştii care e problema? S-a ajuns într-un punct în care nu credeam nici eu că se ajunge. 10 puncte de locul doi, e grav! El nu e un păstor, nu poate gestiona turma. El să închege laptele“, a declarat Becali, marţi seară.

La câteva ore distanţă, finanţatorul de la FCSB a completat, într-o intervenţie la Pro X: „Cred că principal o să fie Pintilii? Cine are cea mai mare autoritate în vestiar? Pintilii, da. Licenţă are Toni Petrea. Are şi Vintilă, care rămâne. Poate să stea şi pe bancă, secund. I-a zis duhovnicul «Să asculţi tot ce spune Gigi Becali!». Dacă eu spun să stea, va sta! Aşa e între creştini. E obligat să asculte“.

Cupa României



Astăzi



FCSB - Dinamo Bucureşti (3-0 în tur)……. ora 20.00



Mâine



Poli Iaşi - Sepsi (1-5 în tur) …….. ora 20.00