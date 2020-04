Becali dă lovitura: Florinel Coman pleacă în America pe o sumă colosală! „Ce e în mână nu e minciună!“

Gigi Becali a ieşit, deocamdată, în mare câştig datorită pandemiei! În primul rând, a înjumătăţit contractele la FCSB până în septembrie, făcând o economie colosală, după cum s-a lăudat chiar el aici.

Iar astăzi, într-o intervenţie la Pro X, latifundiarul a dezvăluit că golgheterul Florinel Coman se pregăteşte să plece în Major League Soccer (MLS), la Orlando City, de unde are o ofertă uriaşă: 9 milioane de euro pentru 60 la sută din drepturile sale federative.

Ce a spus Gigi Becali?

*Am primi acum ceva vreme o ofertă pentru Coman din America şi acum m-au întrebat americanii din nou dacă accept oferta lor. Am făcut nişte modificări. Ei mi-au propus să păstrez 50% din Coman, dar eu am renunţat la 10%. Ei vor avea 60%, iar eu 40%. Oferta e de 9 milioane de euro pentru 60% din Florinel.

*Prima dată îmi dau 5 milioane de euro şi după mai oferă două tranşe de câte două milioane. Dacă vor aşa bine, dacă nu, la revedere. Poate va fi mai bine dacă nu se face transferul. Dacă se reia fotbalul, Coman se vinde pe bani mai mulţi. Da, ar pleca din iunie în America şi ar avea un contract pe 3 ani şi jumătate. Să vedem ce va fi. Când e de luat bani, trebuie să iei. Ce e în mână nu-i minciună. Nu dau vrabia din mână pentru cea de pe gard. Nu putem şti ce va fi. Iau ce bani pot să iau.

*Pentru Dennis Man au fost discuţii neoficiale cu Feyenoord. Am vorbit cu nişte impresari.