Barty, cifrele unei cariere incredibile: Cu ce bilanţ renunţă la tenis, la doar 25 de ani

La 25 de ani, Ashleigh Barty a terminat-o cu sportul de performanţă! Iar asta după ce, în 2020 şi în 2022 a avut, oricum, apariţii rare în circuit.

În anul de debut al pandemiei, a disputat doar 15 partide (11 victorii, 4 înfrângeri), iar acum şi-a anunţat retragerea din activitate după 11 meciuri, în actuala stagiune, toate câştigate.

„E prima dată când spun asta în gura mare şi, da, e dificil: nu mai am motivaţia fizică, emoţională şi tot ce e nevoie în rest pentru a mă forţa, la acest nivel. Sunt epuizată! Nu mai pot. Fizic, sunt terminată. Am dat tot ce am avut acestui sport frumos, care e tenisul şi sunt foarte fericită cu treaba asta“, a declarat Baty pentru site-ul WTA.