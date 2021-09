Barcelona, decizie istorică: Tricoul cu numărul 10 are un nou purtător după plecarea lui Messi VIDEO

După 13 ani, Barcelona va avea un nou decar. Jucătorul care a îndrăznit să preia acest tricou, care cântăreşte foarte greu, având în vedere că e moştenit de la Messi, e Ansu Fati (18 ani). Care, deocamdată, se reface după o accidentare care îl ţine pe tuşă din noiembrie 2020. De atunci, inter-ul stânga a ratat 47 de partide ale catalanilor.

Ansu Fati, cotat de transfermarkt.com la 60 de milioane de euro, a evoluat pentru Barcelona la copii şi juniori, U16, U18, U19 şi la echipa secundă, înainte de a fi promovat la seniori, în 2020. La prima echipă, Ansu Fati a adunat 13 goluri şi 5 pase decisive, în 43 de apariţii.

