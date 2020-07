Aşa a început supremaţia jucătoarelor din SUA la Wimbledon, cu mezina de aur a familiei unui militar de carieră

May Sutton a întrerupt supremaţia britanicelor pe iarba de la Wimbledon. SUA fusese şi prima ţară care, în 1900, îşi trimisese o reprezentantă la Wimbledon, după ce, timp de 16 ani, concursul le fusese accesibil doar insularelor.

Tenisul a avut de aşteptat apoi până după încheierea Primului Război Mondial, pentru a vedea victoria unei sportive care nu avea engleza ca limbă maternă - Suzanne Lenglen, Franţa, în 1919.

Călătoria familiei Sutton

May Sutton se născuse totuşi în Anglia, pe 25 septembrie 1886, la Plymouth, fiind mezina unei familii cu şapte copii, a căpitanului din Marina Regală Britanică, Adolphus DeGrouchy Sutton. Problemele de sănătate ale căpitanului cu o carieră militară strălucitoare, bolnav de astm şi bronşită, au determinat plecarea familiei spre însorita Californie, unde vremea promitea să fie mai blândă pentru plămânii lui Adolphus. Pe pământ american, domnul DeGrouchy Sutton a construit în curtea fermei lor din apropierea Passadenei un teren de tenis, acoperit cu cărămidă sfărâmată din faimosul Eaton Canion, adunată chiar de membrii familiei. May cântărise aproape 7 kilograme la naştere, având un ciuf impresionant de păr creţ, iar la început a fost considerată plinuţă pentru tenis. Chiar dacă juca baschet cu surorile sale mai mari la fel de bine cum se descurca şi pe terenul de tenis, May nu a depăşit niciodată înălţimea de 1,64 m.

Surorile mai mari ale lui May începuseră să practice tenisul în Marea Britanie, iar mezina i-a smuls cu lacrimi tatălui ei permisiunea de a juca la rândul ei. Şi şi-a întrecut rapid surorile: Adela, cea mai mare dintre fete, s-a plictisit şi le-a devenit mentor celor mai mici, Violet lovea precis, dar fără forţă, Florence nu controla suficient de bine mingea, iar Ethel avea un mare minus la capitolul competitivitate şi determinare. Însă May avea şi forţă, şi constanţă, şi un foc intern nestăvilit, construindu-şi o armă din forehandul-drive. May avea să câştige Campionatul Statelor Unite la doar 17 ani, iar în 1905 a luat decizia de a ataca Wimbledonul, făcând călătoria spre Insulă cu câteva săptămâni înainte, pentru acomodare.

Turneu perfect pentru May

Cronicarii vremii scriu că May Sutton a sfidat regulile stricte ale britanicilor, suflecând mânecile unor cămăşi împrumutate de la tatăl său, pentru a se mişca în voie. Tuşa personală a victoriei finale de la Wimbledon 1905 au fost revenirile impresionante, May Sutton câştigând câte un set în faza sferturilor şi în finala tabloului regulat, cu scorul de 8-6. Pe 8 iulie, avea să o învingă în meciul decisiv şi pe deţinătoarea ultimelor două trofee, Dorothea Douglass, luându-i la ţintă reverul. May încheia, astfel, o aventură perfectă, fără set pierdut.

May Sutton avea să mai câştige o dată titlul de simplu la Wimbledon, în 1907. Ea a spus „Adio!“ carierei de jucătoare în 1929, făcând un tur al turneelor europene având-o alături pe fiica sa în vârstă de 12 ani. A continuat să joace şi să predea tenisul, până în ultimii ani de viaţă. S-a stins pe 4 octombrie 1975, la 89 de ani, răpusă de cancer.

57 de titluri au câştigat sportivele americane la Wimbledon. Marea Britanie ocupă locul doi (36 trofee), Germania e pe trei (9). La masculin, americanii au adunat 33 de trofee, patru mai puţine decât britanicii.

Jucătoarele din Statele Unite care au câştigat Wimbledonul, la simplu:



May Sutton (2), Helen Wills (3), Helen Moody (5), Helen Jacobs (1), Alice Marble, Pauline Betz, Margaret Osborne, Louise Brough (4), Doris Hart, Maureen Connolly (3), Shirley Fry, Althea Gibson (2), Karen Susman, Billie Jean King (6), Chris Evert (3), Martina Navratilova (9), Lindsay Davenport, Venus Williams (5), Serena Williams (7).