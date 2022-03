Andreescu, reevaluare profesională: Ce face după ce a dispărut de pe terenul de tenis FOTO

Apoi, jucătoarea de tenis, Bianca Andreescu, a dispărut. Mai întâi, pe tot parcursul anului 2020, în care n-a jucat nicăieri, motivând probleme medicale şi debutul pandemiei. Apoi, în 2021, când, totuşi, a fost văzută pe terenul de tenis, „Bibi“ a avut un bilanţ mediocru: 17 victorii, 12 înfrângeri. Cu care a încheiat anul pe locul 46 WTA.

Vestea bună e că, dacă nu joacă, deocamdată, tenis, motivând că a fost încărcată prea tare din punct de vedere psihic, Andreescu şi-a găsit o altă preocupare. Concret, a devenit scriitoare de cărţi pentru copii. Primul ei volum, „Bibi's got game: A Story about Tennis, Meditation and a dog named Coco“ se va lansa la data de 31 mai. Cartea poate fi comandată deja de pe Amazon , la preţul de 18,99 dolari americani. E o carte pentru cei mici, din categoria de vârstă 4-8 ani, şi are 56 de pagini. E, practic, autobiografia lui Andreescu pentru copii.