Andreescu, într-o situaţie catastrofală: S-a mai retras de la trei turnee!

Bianca Andreescu rămâne pe locul 9 mondial, însă asta doar datorită faptului că ierarhia WTA a fost „îngheţată“, anul trecut, din cauza pandemiei. La cum evoluează acum lucrurile, în viitorul apropiat, Andreescu va fi în căderea liberă în clasament!

După o eliminare de la Australian Open în turul II şi o prezenţă în semifinale, la „Phillip Island Trophy“, competiţie creată pentru jucătoarele care au încheiat repede socotelile cu primul Grand Slam al anului, Bianca ar fi trebuit să joace, în următoarea perioadă, în trei turnee:

*Adelaide (22-27 februarie)

*Qatar Total Open (1-7 martie)

*Dubai Duty Free Tennis Championships (7-20 martie)

She's out of Doha and Dubai, as well. https://t.co/RsJgO2GsZL