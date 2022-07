Anamaria Prodan ia pielea de pe Reghecampf: A spus ce salariu are şi cât va fi pensia alimentară

Laurenţiu Reghecampf a divorţat de Anamaria Prodan şi a plecat din România, prinzând un contract bănos în Azerbaidjan, la vicecampioana Neftchi Baku.

Şi, totuşi, pentru „Reghe“ nu se termină coşmarul relaţiei cu fostei sale soţii. Pentru simplul motiv că cei doi au un copil împreună. Pe care Anamaria susţine că Laurenţiu l-a neglijat, în primele luni după ce a plecat de acasă. Acum, potrivit impresarei, „Reghe“ are de plătit şi o sumă importantă, drept pensie alimentară, după ce a prins un salariu mare, în Azerbaidjan, de 40.000 de euro pe lună. În dialog cu cei de la PlaySport , Anamaria a vorbit, pe larg, despre acest subiect şi a mai trimis câteva „săgeţi“ la adresa fostului ei soţ.

Ce a spus Anamaria Prodan?

*Are să-mi dea 50.000 de euro, pentru perioada în care a plecat de acasă, nu i-a păsat de copii. În plus, de acum, din salariul de 40.000 îmi va datora 15.000 de euro. Să nu creadă că nu va plăti!

*Să-l ajute Dumnezeu sa facă ceva aici (n.r. – la Neftchi Baku)... Noi ne rugăm sa-i meargă bine. Căci dacă nu se concentrează e pericol maxim pentru cariera lui ! Dacă mai asculta de amantă să facă şedinţe foto şi să-i posteze burţile, picioarele şi ce o mai fi o să ajungă foarte rău. Aţi văzut unde l-au dus postările, instagramul, şedinţele foto. E greu în ţările acestea să ai trecut dubios.

*Îl va urmari toată viaţa trecutul acestei femei (n.r. – Corina, cu care Reghecampf are deja un copil). Şi dacă câştiga ceva, ea îl va trage in jos. Dacă va pierde îl va îngropa, oricum o dai trecutul ăsteia, povestit de toţi cu poze si filmări ce le am văzut tot prin ziare, pentru el înseamnă final de carieră. Dar şi le-a asumat într-un final, acum să vadă cum face mai departe.