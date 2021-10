Acum poliţist în Detroit, un fost atlet român a salvat un bebeluş dintr-un dublu asasinat

Un dublu asasinat a avut loc într-o benzinărie Marathon Gaz Station din Detroit. Doi indivizi mascaţi s-au apropiat de o maşină oprită şi au tras o ploaie de gloanţe prin geamurile deschise ale autoturismului omorând persoanele aflate pe cele două locuri din faţă, un băiat şi o fată, ambii de 22 de ani. Poliţiştii sosiţi la faţa locului, printre ei şi Hunor Csutak, au avut o surpriză.

”Am alergat spre maşină, am văzut 2 victime înăuntru dar am auzit în acelaşi timp şi un bebeluş plângând. L-am luat, am verificat să nu fie şi el atins de gloanţe, din fericire nu era. Îmi spuneam doar, te rog, te rog, să nu fii rănit”, spune Csutak pe 4run.ro , site care preia o declaraţie de pe clickondetroit.com. Poliţia a arestat deja două persoane suspecte.