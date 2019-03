„A star is born!” Reacţii fabuloase după ce Bianca Andreescu a câştigat turneul de la Indian Wells

Printre cei care i-au adresat felicitări s-au numărat şi premierul Canadei, Justin Trudeau, Darren Cahill, Martina Navratilova ori Nadia Comăneci.



Cea mai frumoasă caracterizare i-a aparţinut însă legendarului jucător australian Rod Laver, care a punctat pe twitter, prelu

d titlul unui film celebru al zilelor noastre:

"A star is born, congratulations @Bandreescu_ what a fighter you are"