Ţiriac, plecare zgomotoasă din fruntea tenisului: A râs de Eduard Novak, în disputa cu Ana Maria Popescu

Tenisul românesc a fost o dezamăgire cruntă, la JO 2020. Mai întâi, a fost accidentarea Simonei Halep, apoi refuzul vedetelor de a merge în Japonia, iar astăzi am încheiat socotelile cu probele de simplu şi de dublu, după partidele din turul II.

Tot astăzi, FRT a rămas fără şef, după ce Ion Ţiriac a eliberat această funcţie. În conflict cu ministrul Sporturilor, Eduard Novak, pe tema refuzului jucătoarelor fruntaşe de tenis de a participa la JO 2020, Ţiriac n-a ratat ocazia de a-şi lua rivalul peste picior. Şi s-a folosit de argintul cucerit de spadasina Ana Maria Popescu pentru a-l lovi pe Novak. Acesta a spus că, indiferent de ce buget ar fi avut sportul românesc, Ana Maria nu putea să câştige aurul, la Tokyo.

Ce a spus Ion Ţiriac?

*Îmi dau demisia, astăzi, ei (n.r. - federaţia) trebuie să se reorganizeze din toate punctele de vedere. Trebuie să aibă undeva un directoriu, cu nişte angajaţi fixi plătiţi şi, platiţi bine, ca să poată să facă ceva, ca să nu dispărem. Viitorul preşedinte trebuie să fie dedicat. Dacă nu e dedicat, indiferent ce leafa are şi ce face, nu e suficient.

*Îmi pare nemaipomenit de rău de treaba cu scrima. Merita fata aia (n.r. - Ana Maria Popescu) absolut orice, putea să-i dea şi talentul, şi Dumnezeu. Domnu' ministru (n.r. -Eduard Novak) are toate sporturile sub dumnealui, deci, sigur că da, trebuie să-şi dea o părere încolo, încoace.

*Eu am fost acolo, la treaba aia cu argintul şi niciodată n-am luat aurul. Şi ştiu ce e pe dinuntru, oricât ai spune pe dinafară, însă femeia aia merita, domnişoara asta merita, doamna asta merita tot ce putea.

*Cel mai trist e că a fost la un singur punct (n.r. - Ana Maria Popescu a pierdut locul 1, la tuşa de aur). Mi s-a întâmplat şi mie, din când în când...

*Scrima e un orfan al sportului românesc. Scrima s-a născut prin scrimă, nu prin invesţii. Dacă am avea 5.000 de săli de scrimă, probabil, am avea 5.000 de copii în plus faţă de cei pe care îi avem acum şi atunci ai putea să faci o selecţie naturală.