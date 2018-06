„Ţi se face pielea de găină!“ Darren Cahill le-a povestit australienilor despre Simona Halep şi despre România

Cahill, care este unul dintre cei mai apreciaţi antrenori din tenisul mondial, a fost întrebat de presa din Australia, ţara lui natală, despre relaţia cu Simona Halep şi succesul înregistrat de aceasta.Darren a făcut o serie de declaraţii măgulitoare pentru un ziar din Adelaide, oraşul în care locuieşte.

"Simona e cea care face toată munca, e o persoana grozava, in fata careia nu pot spune decat 'Jos palaria!' Are o familie grozava si a avut de unde sa invete. Sunt atat de mandru de ea! A fost un moment de mare bucurie, dar si de usurare dupa ce a castigat acel Grand Slam. Am stat alaturi de ea in ultimii trei ani si in sfarsit a castigat un Grand Slam... Stiu ce inseamna pentru ea si ce inseamna pentru Romania. Nu cred ca am mai trait o zi la fel de frumoasa precum cea din finala Roland Garros", a spus Cahill intr-un interviu pentru Adelaide Now, citat de ziare.com

Cahill le-a transmis australienilor şi că românii sunt un popor extraordinar. "Romanii au iesit din comunism in urma cu aproximativ 35 de ani, iar acum au o mentalitate grozava. Cred ca sunt similari cu australienii din multe puncte de vedere, in felul in care privesc sportul. Toata tara o sprijina pe Simona, este o nebunie. Felul in care au sustinut-o si in finala, cand strigau 'SI-MO-NA, SI-MO-NA'.... Ţi se face pielea de gaina!", a mai spus Cahill.