Şumudică, show la conferinţa de presă! Ce va face dacă CFR va fi eliminată de Lincoln: "Foc de tabără în faţa stadionului..."

Tehnicianul a vorbit iniţial despre dificultăţile întâmpinate în timpul deplasării în GIbraltar.





"Încerc să-mi recuperez jucătorii. A fost o deplasare extrem de grea, chiar dacă orice telespectator a văzut doar jocul la televizor. Ei te şi cataloghează ca o echipă care a luat adversarul de sus. N-am găsit locuri de cazare în Gibraltar, am stat în Spania, de aceea am şi plecat cu două zile înainte. La antrenamentul oficial, ne-a dat jos din autocar, controale la acte, la ce avem în autocar, adică nu e uşor. Ne-am deplasat 60-70 de kilometri, am trecut graniţa, am intrat într-o altă ţară. Totul mi s-a părut contra. Nu am arătat ce trebuia să arătăm, recunosc, iar după pauză am controlat jocul. Importantă e victoria. Până acum, dacă am spus că jucăm un fotbal foarte frumos, am fost atacat că aş face comparaţie cu ex-antrenorii de la CFR. Am adus 3 puncte României, indiferent cum am făcut-o. Nu cred că mai sunt echipe mici. Important e că ne dă şansa de a ne califica", a spus antrenorul.





Referitor la o eventuală ratare a califcării, Şumudică consideră că atât el, cât şi jucătorii ar trebui să se las de fotbal. "Acum să mă scuze jucătorii, dar dacă nu ne calificăm după victoria cu 2-1, ar trebui să facem un foc de tabără în faţa stadionului şi să ne punem fiecare licenţele, să le ardem. Şi noi, şi jucătorii. Să ne lăsăm toţi. Atunci ar fi o ruşine istorică. Eu iau plusul - rezultatul. 2-1, cu şanse mari de calificare, cu şanse mari de a fi într-o competiţie europeană şi de a evolua până spre decembrie, cel puţin grupele Conference League. După care, ne vom bate de la egal la egal cu următoarea pretendentă, Slovan sau Young Boys", a declarat Şumudică, într-o conferinţă de presă.





CFR Cluj a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps, în manşa I a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor, returul urmând să se joace, la Cluj, la data de 28 iulie (ora 20.30). Învingătoarea duelului CFR Cluj - Lincoln Red Imps va juca, în turul III preliminar al Ligii Campionilor, cu formaţia care se va impune în „dubla“ Slovan Bratislava (Slovacia) - Young Boys (Elveţia).