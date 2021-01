Şumudică, bun antrenor, dar scandalagiu: Detaliul care îi „pătează“ cariera

Marius Şumudică a ajuns pe primul loc în Superliga turcă, marţi, 5 ianuarie, iar duminică, la cinci zile distanţă, clubul Gaziantep a anunţat, oficial, plecarea sa!

O asemenea „performanţă“ rarisimă era previzibilă, totuşi, în cazul lui Şumudică. Având o serie impresionantă de 15 partide fără înfrângeri (opt victorii, şapte remize), românul a considerat că e momentul să forţeze prelungirea acordului scadent până în vară. Şi a început o campanie agresivă, cu apariţii în presă, în care ba s-a plâns că şefii nu se grăbesc să-i ofere un nou contract, ba a vorbit despre negocieri cu alte echipe, în frunte cu Al-Shabab (Arabia Saudită).

Dacă într-o primă fază, şefii de la Gaziantep au tolerat acest comportament al lui Şumudică, evitând să pună gaz pe foc, sâmbătă, eşecul din campionat cu Sivasspor (1-2) a produs o ruptură aproape inevitabilă. La 24 de ore distanţă, Gaziantep a anunţat despărţirea de Şumudică, iar preşedintele Mehmet Buyukeksi a explicat de s-a ajuns aici.

„Şumudică a fost supărat, la fel şi stafful său. S-au folosit cuvinte care au depăsit limita. Le mulţumim pentru ce au făcut la Gaziantep. Succesul nu se atribuie unei singure persoane, e un efort de echipă. Nu vreau să intrăm într-o polemică. De aceea, i-am mulţumit pentru ce a făcut şi ne-am despărţit. Îi urăm succes pe mai departe“, a spus Buyukeksi.

Acest scandal, care a cauzat plecarea lui Şumudică de la Gaziantep, e, practic, „marcă înregistrată“ pentru cariera sa de antrenor. Numai dacă ne uităm la ce a făcut la ultimele sale formaţii, ne dăm seama că Şumudică, un antrenor bun, plăteşte, de fiecare dată, pentru că are gura mare.

„Să vină Guardiola şi Mourinho!“

Rămas liber de contract după plecarea de la Gaziantep, Şumi se pregăteşte acum să semneze cu Al-Shabab Riad (Arabia Saudită). Adică, formaţia pe care a pregătit-o în sezonul 2018-2019, înainte de a prelua Gaziantep, şi cu care a terminat pe locul 5 în campionat. Atunci, românul a ratat accederea în Liga Campionilor Asiei, după o înfrângere suferită chiar în ultima etapă. În ciuda acestei contraperformanţe, Al-Shabab a lăsat o impresie bună, per ansamblu, iar Şumudică a fost desemnat al treilea cel mai bun antrenor din campionatul saudit, după Pedro Emanuel (Al-Taawoun) şi Rui Vitoria (Al-Nassr).

Chiar şi aşa, clubul Al-Shabab nu i-a prelungit contractul lui Şumi. Iar asta pentru că tehnicianul intrase în conflict cu suporterii, care i-au cerut demisia, după o înfrângere categorică, suferită cu patru etape înainte de terminarea campionatului, 0-4 cu Al-Ahli Jeddah. Atunci, Şumudică a ieşit la interviul de după meci şi i-a făcut praf pe suporterii lui Al-Shabab.

„Am câştigat atâtea meciuri şi, după o singură înfrângere, mi-au făcut semn să plec. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată! Să vină Guardiola şi Mourinho, dragoste cu sila nu se poate. Sunt al doilea antrenor din istoria clubului, care a făcut 50 de puncte şi cred că merit mai mult respect din partea fanilor, dar nu e o problemă. Să mă suporte încă un pic şi apoi să-şi aleagă ce antrenor vor“, a spus Şumudică.

Ulterior, fostul rapidist a recunoscut că a greşit cu acel interviu exploziv, prin care şi-a pus suporterii în cap: „Probabil că nu trebuia să fiu aşa de vehement, dar eram nervos. Preşedintele mi-a zis, şi are dreptate, că nu trebuia să-i bag în seamă pe cei care m-au contestat“. Din păcate pentru Şumudică, a fost prea târziu, el fiind nevoit să părăsească Arabia Saudită.

La Kayserispor s-a certat cu şefii pe transferuri

Şi prima aventură a lui Şumudică în fotbalul turc a avut un final trist. Doar că, atunci, plecarea de la Kayserispor a fost grăbită şi de lipsa rezultatelor.

Românul a preluat echipa la data de 3 iulie 2017 şi a avut o serie excelentă, în prima parte a sezonului. În primele sale 22 de meciuri oficiale la Kayserispor, Şumudică a înregistrat 13 victorii, 6 remize şi doar 3 înfrângeri. Apoi, după pauza de iarnă, echipa s-a dus în cap: 19 meciuri, 5 victorii, 3 remize, 11 înfrângeri! Iar Şumudică, aflat deja în conflict cu conducerea pe tema achiziţiilor, a fost pus pe liber, la jumătatea lunii mai, deşi mai era o etapă de jucat din Superliga turcă.

„Şumudică, deşi era nou în campionatul Turciei şi a avut o echipă cu 14-15 jucători noi, a făcut 30 de puncte în prima parte a sezonului. Totuşi, în pofida sprijinului financiar şi moral pe care i l-am arătat, nu s-au mai repetat rezultatele din prima jumătate a campionatului şi am obţinut doar 14 puncte. Am ajuns într-un punct în care am avut un schimb de opinii cu Şumudică şi n-am ajuns la un acord în privinţa campianiei de transferuri, aşa că ne-am despărţit“, a explicat atunci preşedintele Erol Bedis.

57 de meciuri oficiale a adunat Marius Şumudică la Gaziantep: 24 de victorii, 20 de remize, 13 înfrângeri. 4 e locul pe care Gaziantep se află acum în Superliga turcă, după 17 partide disputate din care a strâns 31 de puncte. Lider e Beşiktaş cu 34 de puncte din 16 meciuri.

Cât a rezistat Marius Şumudică la echipele pe care le-a antrenat

Club Data numirii Data plecării

Rocar 30 noiembrie 2005 30 noiembrie 2006

Inter Gaz 30 noiembrie 2006 30 noiembrie 2007

Progresul 27 februarie 2008 15 decembrie 2008

Farul 5 iulie 2009 15 noiembrie 2009

Gloria Bistriţa 4 ianuarie 2010 31 mai 2010

Rapid 10 iunie 2010 28 aprilie 2011

Kavala (Grecia) 15 iulie 2011 10 august 2011

Astra 11 august 2011 31 octmobrie 2011

FC Braşov 2 noiembrie 2011 16 aprilie 2012

FC Vaslui 11 iulie 2012 24 septembrie 2012

„U“ Cluj 9 noiembrie 2012 15 noiembrie 2012

Al-Shaab (Emirate) 27 decembrie 2012 31 decembrie 2013

Concordia Chiajna 13 martie 2014 6 aprilie 2015

Astra 28 aprilie 2015 8 iunie 2017

Kayserispor (Turcia) 3 iulie 2017 15 mai 2018

Al-Shabab (Arabia Saudită) 14 iunie 2018 30 iunie 2019

Gaziantep (Turcia) 14 iunie 2019 10 ianuarie 2021

**În CV-ul său de antrenor figurează şi un mandat la ACS Berceni, în sezonul 2007-2008, dar datele venirii şi plecării sale nu sunt disponibile pe site-ul transfermarkt.com.