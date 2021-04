Şovre, apărat de legendarul Rivaldo: Discurs impresionant al brazilianului despre arbitrul român

Rivaldo i-a luat apărarea lui Octavian Şovre, spunând că reacţia la gestul tuşierului de la finalul meciului dintre Manchester City şi Borussia Dortmund a fost exagerată. Fostul Balon de Aur a insistat că ce a făcut Şovre - i-a luat autograful lui Erling Haaland - n-ar fi trebuit să fie interpretat deloc negativ.





„Felul în care lumea a reacţionat la poveste a fost complet nedrept“, a spus Rivaldo pentru Betfair. „Şovre a fost umil în atitudine, recunoscând valoarea unui talent atât de mare de tânăr şi ştiind importanţa unui asemenea autograf, în scopul ajutării copiilor cu autism. Chiar şi dacă ar fi cerut autograful pentru el sau pentru fiul său, de exemplu, tot n-aş vedea asta ca fiind o problemă. A fost un act de modestie care n-ar trebui să fie interpretat negativ“, a adăugat fostul star al Barcelonei, campion mondial cu naţionala Braziliei, la Mondialul din 2002.





În continuare, ambasadorul Betfair a comentat şi alte subiecte importante din fotbalul mondial.





Sergio Aguero s-ar potrivi la Barcelona, alături de Lionel Messi





„Cred că venirea lui Sergio Aguero la Barcelona ar fi o opţiune de luat în seamă. Este un jucător grozav cu o poveste superbă în fotbalul englez. Cred că în La Liga ar avea mai mult spaţiu şi ar putea forma un parteneriat frumos cu Lionel Messi în cazul în care acesta va rămâne la club. Aguero a jucat deja în Spania la Atletico Madrid, aşa că nu ar trebui să aibă probleme de adaptare”.





Transferul lui Haaland la Barcelona ar fi riscant





„Un transfer al lui Erling Haaland la Barcelona ar fi întotdeauna o mutare riscantă datorită sumelor în cauză. Haaland este, alături de Kylian Mbappe, unul dintre cei mai doriţi jucători din lume, aşa că Barcelona va înfrunta o competiţie acerbă pentru a-l transfera şi va trebui să cheltuiască foarte mulţi bani pentru asta. Haaland este foarte talentat şi mutarea ar putea să fie una strategică pentru Barcelona, în ciuda posibilităţii ca performanţele sale să scadă odată cu transferul într-un campionat nou”.





Mbappe s-ar potrivi perfect în fotbalul din Spania





„Kylian Mbappe a fost din nou decisiv în Champions League, marcând de două ori în victoria lui PSG la Munchen şi nu văd cum am putea să ne îndoim de calităţile sale sau de faptul că este unul dintre cei mai doriţi jucători din lume în clipa asta.”

„La PSG are parte de toate condiţiile sportive şi financiare pentru a cuceri cele mai importante titluri din lume, dar este normal ca el să se gândească şi la o potenţială nouă experienţă într-un campionat mai competitiv. Cred că La Liga i s-ar potrivi perfect în acest sens”.





Neymar le-a răspuns criticilor săi pe teren





„Nu a fost o săptămână uşoară pentru Neymar după ce a fost eliminat din meciul din campionat în weekend, dar caracterul său de pe teren i-a permis să răspundă grozav, cu două pase de gol date în victoria lui PSG din Germania. Uneori un jucător se poate încărca mai mult decât ar trebui, dar e ceva ce se întâmplă des în fotbal şi cel mai important lucru este să nu fie afectat în meciurile următoare. Neymar nu a lăsat acest lucru să-l influenţeze şi acum poate să se concentreze spre a ajuta pe PSG cu un final de sezon bun”.





PSG nu are voie să joace cu Bayern aşa cum a jucat în returul cu Barcelona





„Echipa franceză este acum într-o poziţie puternică şi poate merge mai departe în Champions League, dar trebuie să evite să păţească ce a păţit cu Barcelona în returul din runda anterioară. Avantajul lui PSG este acum mai mic, iar Bayern reprezintă un pericol imens. Campioana Europei este o echipă grozavă care poate reveni oricând chiar şi fără unele staruri ale lor, aşa că PSG trebuie să fie foarte concentrată pe meciul retur şi să nu repete evoluţia ei slabă din returul cu Barcelona din Franţa”.





Kevin De Bruyne încă are calităţile pentru a câştiga Balonul de Aur





„Într-o săptămână în care a contribuit cu un gol în victoria lui Manchester City cu Borussia Dortmund, Kevin de Bruyne şi-a extins contractul cu clubul până în 2025. Belgianul are 29 de ani şi încă se află într-o perioadă bună a carierei sale în care poate emite pretenţii la titulatura de cel mai bun jucător din lume. Are calităţile necesare pentru asta, în special dat fiind că joacă la un club care concurează pentru victorie în toate competiţiile. Eu am câştigat Balonul de Aur la 27 de ani, dar alţi jucători l-au câştigat şi mai târziu. Messi sau Lewandowski au câştigat şi după vârsta de 30 de ani, aşa că sigur de Bruyne poate să fie printre favoriţi la premiu în următoarele sezoane”.