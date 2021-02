Şi vaccinat, şi coronavirusat! Dumitru Dragomir spune că s-a infectat cu COVID -19 chiar dacă a făcut vaccinul

Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal a mai precizat că nu are niciun fel de simptome.

”Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test şi a ieşit negativ, iar apoi am făcut un test PCR şi am ieşit pozitiv. Practic, am Covid-19. Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu’, dar respect regulile. Nu mai ştiu ce să cred. Eu am făcut şi vaccinul… Acum, aştept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a declarat Dragomir pentru prosport.ro.

În România, până vineri, la prânz, numărul persoanelor programate la imunizarea împotriva noului coronavirus a ajuns la 1.001.894 de persoane, conform datelor oficiale.