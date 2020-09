Începe French Open: Cinci motive pentru care Halep e favorita numărul 1 la trofeu

„2020 a fost anul Simonei Halep“, au concluzionat americanii de la tennis.com, la începutul săptămânii, după ce românca a câştigat al treilea turneu la rând, la Roma.

Doar că, în tenis, succesul e măsurat, în primul rând, prin trofeele câştigate la turneele de Grand Slam. Iar ca 2020 să fie, oficial, anul Simonei Halep, ea trebuie să-şi respecte statutul de favorită principală la Roland Garros, Grand Slam-ul ei preferat. Aparent, un triumf al Simonei la Paris e cel mai firesc deznodământ, la această oră. Doar că, în sport, nimic nu e previzibil şi, aşa cum a avertizat şi Ilie Năstase, nimic din ce a făcut „Simo“ în acest an nu va conta, atunci când ea va intra pe teren la French Open, pentru primul ei meci. Chiar şi aşa, avem mai multe argumente pentru a spera că Halep va avea un parcurs pe măsura aşteptărilor, la turneul unde a jucat două finale (2014 şi 2017) şi unde şi-a cucerit primul trofeul major (2018). Iată ce ne spun cifrele:

*Halep atacă French Open 2020, după trei turnee câştigate la rând, la Dubai, Praga şi la Roma. Ultimele două competiţii le-a câştigat pe zgură, suprafaţa ei preferată şi cea pe care se joacă şi la Paris.

*Halep are 14 victorii la rând, în circuitul feminin. Şi doar două înfrângeri, în tot anul! Ultimul eşec a fost pe 30 ianuarie, în semifinalele Australian Open, cu Muguruza: 6-7, 5-7.

*Tradiţia ne spune că, atunci când joacă bine la Roma, Halep îşi menţine forma şi la Paris. Ea tocmai a câştigat titlul la Foro Italico. În 2017 şi în 2018, de fiecare dată când a atins ultimul act la această competiţie, ultima pe zgură, înainte de French Open, „Simo“ a jucat finala şi la Roland Garros.

*La Paris, Halep a scăpat deja de câteva nume grele. Campioana en-titre, Ashleigh Barty, nu s-a înscris la ediţia din acest an. Campioana de la US Open 2020, Naomi Osaka, a anunţat că nici ea nu va veni la Paris, neavând timpul necesar pentru a face tranziţia de pe hard, pe zgură. În fine, lipseşte şi Bianca Andreescu de pe lista participantelor, canadianca anunţând că nu va juca în acest an, din cauza problemelor medicale.

*Constănţeanca de 29 de ani (va împlini această vârstă chiar duminică, atunci când încep meciurile din turul I) e favorita numărul 1 la un Grand Slam, pentru a 6-a oară în carieră. La Roland Garros, a mai fost cap de serie numărul 1, în 2018. Iar atunci şi-a respectat statutul şi a luat trofeul.

Poate reveni pe locul 1 mondial

Dincolo de gloria câştigării Grand Slam-ului cu numărul trei din carieră, Simona mai are o mică motivaţie pentru a triumfa la Paris. În acest moment, ea se află la 1.462 de puncte de liderul mondial, australianca Ashleigh Barty. Un eventual triumf la French Open îi va aduce 2.000 de puncte şi o va trimite, din nou, pe locul 1 WTA. Simona a pierdut această poziţie pe 28 ianuarie 2019, când a fost detronată de Naomi Osaka, după 48 de săptămâni la rând, în fotoliul de lider. În total, românca are 64 de săptămâni pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Va avea susţinerea publicului

După ce a jucat în faţa unor tribune goale la Praga şi la Roma (cu excepţia finalei la care au asistat 1.000 de spectatori), Simona Halep va avea susţinerea publicului la French Open. Iniţial, organizatorii ar fi dorit ca, zilnic, un total de 11.500 de spectatori să fie lăsaţi în complexul care găzduieşte partidele turneului: câte 5.000 pe „Philippe-Chatrier“ şi pe „Suzanne-Lenglen“ şi 1.500 pe „Simonne-Mathieu“. Din cauza creşterii numărului de cazuri de coronavirus în Franţa însă, ulterior, s-a renunţat la această idee. Drept urmare, vor fi lăsaţi, zilnic, doar 1.000 de spectatori pe „Philippe-Chatrier“, arena principală a complexului.

În premieră, meciurile de pe „Philippe-Chatrier“ se pot juca şi cu acoperişul tras, dacă va ploua, sub lumina reflectoarelor. Lucrările la acest acoperiş, care poate fi tras în 15 minute, s-au finalizat pe 5 februarie 2020 şi au costat 55 de milioane de dolari. Per total, francezii au cheltuit 170 de milioane de dolari, pentru a moderniza „Philippe-Chatrier“, care va găzdui atât finala masculină, cât şi pe cea feminină. Cum această arenă are o capacitate de 15.000 de locuri, normele distanţării fizice se pot respecta, fără probleme, când vor fi lăsaţi câte 1.000 de spectatori în tribune, la meciurile care se vor juca aici.

Eurosport transmite turneul de la French Open.

Româncele aflate pe tabloul principal

*Simona Halep (2 WTA)

*Patricia Ţig (58 WTA)

*Irina Begu (72 WTA)

*Sorana Cîrstea (83 WTA)

*Ana Bogdan (93 WTA)

*Irina Bara (142 WTA)

*Monica Niculescu (141 WTA)