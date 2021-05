Un milion de persoane vaccinate pe lună, obiectivul lui Iohannis: „Dacă vrem să ieşim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm“

"Am avut în ultimele săptămâni o evoluţie de la o zi la alta, când numărul de persoane infectate a scăzut, cât şi numărul de persoane care au murit în fiecare zi de pe urma acestei boli cumplite. În acelaşi timp campania de vaccinare a prins viteză. Avem peste 100.000 de persoane zilnic care se vaccinează. Am parcurs deja un drum lung, însă este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieşim din pandemie, trebuie să ne vaccinăm. Pentru asta, în şedinţa de astăzi, am stabilit nişte ţinte de vaccinare: 1 iunie- 5 milioane de persoane vaccinate, 1 iulie 6 milioane, iar la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate", a declarat Klaus Iohannis.





Totodată, şeful statului a precizat că la sfârşitul verii se va face o nouă evaluare a ritmului de vaccinare şi a situaţiei epidemiologice, pentru a se stabili ce măsuri se vor lua în această toamnă.





"Am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare şi am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară. Aşadar, ne pregătim de relaxare. Însă trebuie să fie o relaxare precaută. Noi vrem să scăpăm de pandemie, nu vrem să ne relaxăm în iunie ca să revenim cu restricţii în august. Vrem să avem un calendar care ne permite să reluăm multe activităţi, dar care nu ne expun pericolului revenirii pandemiei în forţă. Aşadar, vom avea o relaxare pas cu pas. Am elaborat calendarul, care cuprinde aceşti paşi până pe 1 septembrie, urmând ca la sfârşitul verii să avem o reevaluare, pentru a stabili măsurile pentru toamnă. Aceste relaxări sunt condiţionate de doi factori extremi de importanţi - pe de-o parte, de evoluţia pandemiei şi, evident, de măsurat prin rata de incidenţă, pe cealaltă parte, gradul de vaccinare. Dacă vrem mai multă relaxare, trebuie să respectăm măsurile care rămân în vigoare şi trebuie să ne vaccinăm. Aşa de simplu este", a afirmat Klaus Iohannis.





Preşedintele Klaus Iohannis a convocat joi o şedinţă cu prim-ministrul Florin Cîţu şi cu membri ai Guvernului cu repsonsabilităţi în domeniul sănătăţii, unde au discutat despre măsurile de restricţie şi despre evoluţia epidemiologică.