Totul despre etapa a II-a de vaccinare anti-COVID. Care sunt domeniile esenţiale ai căror angajaţi se pot imuniza

Cea de-a doua etapă de vaccinare împotriva noului coronavirus a demarat vineri, iar pentru inocularea serului vor funcţiona aproximativ 800 de centre specializate în toată ţara. Peste şase milioane de persoane ar putea să fie vaccinate în această etapă, dar din estimările autorităţilor, doar 50% dintre acestea vor accepta să li se administreze serul.

În această etapă vor beneficia de serul anti-COVID persoanele care au cel puţin 65 de ani, bolnavii cronic indiferent de vârstă şi lucrătorii din instituţiile esenţiale. Cei din primele două categorii se vor putea programa la vaccinare individual, cu ajutorul unor aparţinători sau prin medicul de familie pe platforma online, precum şi prin intermediul unui call center, la numărul 021-41.44.425 începând de vineri de la ora 15.00. De precizat că la categoria „bolnavi cronic” sunt incluse persoanele care suferă de diabet zaharat, obezitate, alte boli metabolice, inclusiv congenitale, afecţiunile cardiovasculare, renale, oncologice, pulmonare, neurologice, inclusiv sindromul Down, hepatice severe şi moderate, boli autoimune şi imunodepresii severe, pacienţi transplantaţi, cu consult medical prealabil, pacienţi care urmează terapii biologice sau terapie de lungă durată cu corticosteroizi şi pacienţi infectaţi cu HIV/SIDA.

Domeniile esenţiale

Persoanele din cea de-a treia categorie care se vor vaccina începând de vineri, cea a lucrătorilor din domenii esenţiale, vor fi înscrişi de angajator. Lista acestor lucrători începe cu personalul-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului (Parlament, Preşedinţie, Guvern, ministere şi instituţii subordonate acestora) şi cu persoanele care activează în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi a autorităţii judecătoreşti. În acest context trebuie spus că preşedintele Klaus Iohannis va inaugura această etapă şi a anunţat că se va vaccina public în cursul zilei de vineri, 15 ianuarie, urmând ca în cursul zilei de sâmbătă să se vaccineze, tot public, şi premierul Florin Cîţu.





Apoi, în Etapa a II-a vor fi imunizaţi şi cei care lucrează în industriile de procesare, distribuţie şi comercializare a alimentelor de bază (panificaţie, lactate, carne, fructe şi legume), dar şi în companiile care activează în distribuţia de apă curentă, energie electrică, gaze şi combustibili, inclusiv în staţiile de alimentare a autovehiculelor, precum şi în sistemul de salubritate.





De vaccinare vor mai avea parte şi cei din industria farmaceutică precum şi angajaţii din companiile de transport de persoane şi mărfuri sau din firmele de curierat. Prioritate vor avea şi angajaţii din unităţile de învăţământ şi creşe, personalul din mass-media care desfăşoară activităţi cu risc crescut de expunere la infecţia cu SARS-CoV-2 şi personalul cultelor religioase.

O răceală nu te ţine departe de vaccin

Până în prezent, în România au ajuns două tipuri de vaccinuri bazate pe tehnologia pe ARN mesager, care se administrează în două doze, inoculare iniţială şi rapel. Este vorba de cele produse de BioNTech în parteneriat cu Pfizer (serul Comirnaty) şi de cel livrat de Moderna (serul mRNA-1273). Experţii spun că nu există contraindicaţii pentru cele două vaccinuri şi doar că unele persoane necesită o atenţie sporită din partea personalului medical la inoculare. Este vorba de cei cu alergii sau de pacienţii cu afecţiuni legate de coagularea sângelui. Oricum, în cazul unei persoane gripate, vaccinarea se va amâna, dar atunci când pacienţii au răceli simple, cu temperatură moderată, nu este contraindicată imunizarea.





Comirnaty vs. mRNA-1273





Ambele vaccinuri aflate în prezent în România au eficacitate asemănătoare, în jur de 95 la sută. Deşi beneficiază de aceeaşi tehnologie, bazată pe ARN mesager, cele două seruri necesită condiţii oarecum diferite de depozitare şi transport. Astfel, mRNA-1273 trebuie stocat la -20 de grade Celsius, în timp ce Comirnaty necesită un lanţ de frig care asigură -80 de grade Celsius. Drept urmare, serul produs de BioNTech în parteneriat cu Pfizer trebuie stocat în gheaţă carbonică sau în supercongelatoare. O altă diferenţă între cele două seruri este intervalul dintre administrarea celor două doze de vaccin. La Pfizer acesta este de 21 de zile, iar la Moderna a crescut la 28 de zile.





În rest, cele două seruri au efecte adverse asemănătoare, cele mai frecvente fiind durere la locul inoculării, mialgii, stare febrilă sau frisoane.





Cifrele vaccinării





Campania de vaccinare realizată de autorităţile sanitare merge într-un ritm de aproximativ 15.000 de inoculări pe zi, iar de pe 27 decembrie şi până joi au primit prima doză aproximativ 170.000 de români, care deocamdată nu sunt total imunizaţi. Un mic calcul ne arată că pe 24 ianuarie vom avea primii români total imunizaţi împotriva COVID-19. De menţionat că, de la începutul campaniei, în România s-au înregistrat numai 544 de reacţii adverse considerate „comune şi minore”, durere la locul injectării, febră, cefalee, mialgii, artralgii, astenie sau alergii de tip urticarie. La nivel mondial, peste 30 de milioane de oameni s-au vaccinat până acum. Ce mai mare rată de vaccinare o are Israel (23 de vaccinaţi la suta de locuitori), dar cel mai mare număr de doze administrate s-a înregistrat în Statele Unite (peste 10 milioane de doze).





Vaccinarea în Capitală





În Bucureşti vor fi deschise circa 200 de puncte de vaccinare. Începând de vineri se pot face programări pentru vaccinare în platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login. iar procesul de vaccinare va debuta luni, 18 ianuarie. În prima fază vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: vârstnicii din centrele rezidenţiale, adulţii de peste 65 de ani, adulţii care suferă de boli cronice şi persoanele care desfăşoară activităţi esenţiale.





* În categoria vârstnicilor din centrele rezidenţiale, conform datelor centralizate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, vor fi avute în vedere un număr de 2.026 de persoane şi un număr de 352 de angajaţi care deservesc aceste locaţii, iar vaccinarea se va realiza de către echipe mobile dedicate acestei activităţi.





* Persoanele cunoscute cu boli cronice se pot programa pentru vaccinare prin medicii de familie pe lista cărora sunt înscrişi. În cazul în care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin următoarele modalităţi:

- prin intermediul oricărui alt medic de familie;

- prin call center la numărul de telefon 021.9462;

- prin structurile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor de sector.





* Persoanele cu vârsta de peste 65 de ani se pot programa la vaccinarea împotriva COVID utilizând oricare dintre următoarele modalităţi:

- prin intermediul medicilor de familie;

- individual, prin intermediul platformei (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login);

- prin contul unui aparţinător, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane);

- prin call center 021.9462;

- prin structurile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor de sector.





* Persoanele care desfăşoară activităţi esenţiale vor fi programate în baza propunerilor făcute de angajator. Persoanele eligibile se pot programa pentru vaccinare indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate.





Procesul de vaccinare va debuta la data de 18 ianuarie, iar în urma unei analize efectuate împreună cu DSP Bucuresti, care a avut în vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, în prima fază s-a decis organizarea la nivelul Capitalei a unui număr de opt centre cu 23 de puncte de vaccinare, organizate în unităţile medicale, după cum urmează:

* Spitalul Clinic Colţea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) – 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Calea Dudeşti nr.104-122, Bucureşti

* Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca - 1 centru cu două puncte de vaccinare / Calea Floreasca nr. 8, Bucureşti

* Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof.Dr. Matei Balş - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Strada Dr. Calistrat Grozovici nr.1, Bucureşti

* Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta - 1 centru cu patru puncte de vaccinare / Şoseaua Viilor nr.90, Bucureşti

* Spitalul Obregia – 1 centru cu două puncte de vaccinare / Aleea Argeşelu nr.8, Bucureşti

* Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă - 1 centru cu trei puncte de vaccinare / Strada Panduri nr.22, Bucureşti

* Spitalul Universitar de Urgenţă - 2 centre cu cinci puncte de vaccinare / Splaiul Independenţei nr.69, Bucureşti.





3.525 de cazuri noi





În acest context, un număr de 3.525 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat de miercuri până joi, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 684.917. În acelaşi interval au murit 66 de pacienţi, iar 1.101 persoane sunt internate la ATI. Capitala se menţine pe prima poziţie în topul zonelor cu cele mai multe noi infectări SARS-CoV-2, fiind raportate 560 de cazuri în ultimele 24 de ore şi un total de 110.627 de îmbolnăviri de la începutul pandemiei. Pe locul 2 este judeţul Timiş cu 299 de cazuri, iar pe locul 3, judeţul Cluj cu 291 de cazuri.





Vaccinarea – de drept, voluntară, de fapt, obligatorie. Tot mai mulţi medici sunt hotărâţi să îi refuze pe pacienţii care nu vor să se imunizeze





Doctorul Sorin Paveliu este al doilea medic care a anunţat că nu îi va mai primi în cabinetul său pe acei pacienţi care refuză să se vaccineze anti-COVID, la o zi după ce colegul lui, dr. Cătălin Petrencic din Călăraşi, le-a pus în vedere celor înscrişi la cabinetul lui de medicina familiei că va renunţa la pacienţii care nu se imunizează. Între timp, în SUA, operatorii din mediul privat discută cu avocaţii cu privire la posibilitatea de a-i concedia pe acei angajaţi care refuză vaccinarea, făcând astfel ca imunizarea să fie voluntară de jure, dar obligatorie de facto.





„Pentru pacienţii cu diabet, CNAS-ul a permis consultaţiile la distanţă, dar a anunţat că de la 1 aprilie se renunţă la consultul la distanţă, urmând să intrăm în regim normal, pacienţii să vină în cabinet, fără să existe vreo finanţare pentru materiale de protecţie, dezinfectanţi şi aşa mai departe. OK, este decizia Casei. Problema este că această decizie se bazează pe ideea că între 15 ianuarie şi 1 aprilie, persoanele aflate la risc, cum este şi cazul diabeticilor, şi persoanele în vârstă cu boli cronice, în general, au timp să se vaccineze”, a arătat dr. Sorin Paveliu. Medicul spune că dacă cineva nu vrea să se vaccineze este deja în afara acestui grup al oamenilor pentru care statul a decis să le asigure sursa de finanţare pentru a se vaccina şi este decizia lor personală.





Medic: „E o chestiune de respect reciproc“





Anchor „În aceste condiţii, şi decizia noastră personală este că dacă cineva nu vrea să se vaccineze, să apeleze la alt cabinet. Este o chestie de respect reciproc al vieţii, atât a noastră, cât şi al vieţii lor. Noi suntem persoane de 60 de ani. Nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să acceptăm o persoană care este posibil infectată şi care i-ar putea infecta şi pe alţii, inclusiv pe noi”, a explicat dr. Sorin Paveliu.

Doctorul Cătălin Petrencic a fost primul care a anunţat că va renunţa la pacienţii care nu se vaccinează. Medicul de familie a invocat prevederile art. 231, alin e), din Legea 95/2006, conform cărora asiguraţii au obligatia „să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului”. „Este de neacceptat să continui colaborarea cu pacienţii care nu cred în recomandările pe care le fac. Persoanele care refuză vaccinarea, dreptul lor, fac dovadă că nu au încredere în mine, în ceea ce spun, în ceea ce le recomand să facă. În cei 33 de ani de practică am vaccinat mii de persoane, am făcut zeci de mii de inoculări şi nu am avut reacţii adverse decât foarte puţine şi minore”, a declarat medicul.





Vaccinarea ar putea deveni obligatorie la locul de muncă în SUA





Angajaţii din SUA ar putea să fie obligaţi de către angajator să se vaccineze împotriva noului coronavirus, iar dacă refuză ar putea fi concediaţi, transmite postul american de televiziune CNBC, care citează un avocat specializat pe dreptul muncii. Măsura este discutată la nivelul patronatelor din industria alimentară sau hotelieră, dar şi din alte sectoare greu încercate de criza economică generată de pandemie. Aproximativ 4 din 10 americani nu sunt hotărâţi sau spun că nu se vor vaccina. „Clienţii mei din corporaţii consideră că acest lucru le va oferi un avantaj în faţa concurenţei, deoarece le vor putea spune clienţilor că restaurantele lor sunt sigure, deoarece toţi cei care lucrează acolo sunt vaccinaţi. Legea dă dreptul angajatorului să îl oblige pe un angajat să se vaccineze, iar dacă nu o face îl poate concedia”, a arătat avocatul Rogge Dunn din Dallas.





Prof. Dorit Reiss, de la Universitatea Hastings din California, a declarat la rândul ei că operatorii privaţi pot face acest lucru în mod legal: „Cerinţa de a fi vaccinat este o chestiune de sănătate publică şi intră în sfera securităţii la locul de muncă”.





Vaccinul antigripal, obligatoriu pentru medicii americani





Acelaşi lucru se va întâmpla şi în cazul personalului medical, spune dr. Hana Sahly. „Noi, oricum, trebuia să dovedim că am făcut vaccinul gripal înainte să efectuăm serviciul de gardă în spital”, a declarat medicul.

Există câteva excepţii prevăzute de legislaţia americană antidiscriminare, care le dă dreptul angajaţilor care nu vor să se vaccineze să solicite angajatorilor să fie exceptaţi. Una dintre ele este prevăzută în drepturile civile adoptate în 1964 care spune că oricine poate refuza să se vaccineze dacă acest lucru contravine preceptelor religiei din care face parte. De asemenea, angajaţii care fac parte din sindicate ar putea scăpa de vaccinarea obligatorie dacă reprezentanţii lor au negociat acest lucru cu patronatele.