Orban a dat înapoi: sporurile pentru condiţii vătămătoare, plafonate la nivelul anului 2019

„Iniţial propunerea referitoare la sporurile pentru condiţii vătămătoare a fost aceea de a merge pe un spor în cuantum fix. Expunerea la condiţiile vătămătoare ale angajaţilor este egală, indiferent de salariul pe care îl încasează angajatul institutţiei publice care beneficiază de spor. Aşa ni s-a părut corect.

Datorită faptului că această lege se adoptă în cadrul procedurii de angajare a răspunderii, afectează legea plafoanelor şi a bugetului. Acest spor de 15% raportat la salariul brut a făcut parte din contracte colective la nivel de ramură. Am afecta contractele colective. Am acceptat amendamentul formulat. Vom continua acordarea acestui spor în forma în care a fost acordat şi pe anul 2019, şi anume 15% din salariul brut al fiecărui angajat. Evident cuantumul sporului va fi la nivelul acordat la nivelul anului 2019”, a declarat Ludovic Orban în Parlament

În cursul zilei, liderul grupului liberal din Camera Deputaţilor, Florin Roman, a declarat că a depus un amendament prin care sunt menţinute sporurile în forma în care sunt plătite acum, pentru a fi evitate "mari probleme cu contractele colective de muncă" în anumite zone.

"Împreună cu Dan Vîlceanu am depus un amendament de menţinere a sporurilor în forma în care sunt plătite acum, iar o plafonare a lor la nivelul lui 2019, începând cu anul viitor, am gândit-o practic în doi paşi, pentru că ne puteam trezi în situaţia de a fi încălcate contracte colective de muncă şi de a se ajunge la litigii destul de numeroase. Noi am insistat foarte mult pentru acest amendament. Din analizele noastre, rezultă că ar fi fost mari probleme cu contractele colective de muncă de pe anumite zone", a precizat Roman.

În ce priveşte impactul bugetar, în cazul în care s-ar păstra aceste sporuri, Roman a spus că acest lucru îl va comunica ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

Nemulţumirea sindicatelor