Raportările false, artificiul "din pix" în spatele căruia se amână măsuri necesare în lupta anti-COVID 19

Medicii atrag atenţia că, în lipsa acestora, în curând vom ajunge la 25.000 de cazuri pe zi, ceea ce ar însemna un dezastru pentru sistemul sanitar

Purtarea măştii de protecţie în toate spaţiile deschise, în toate judeţele, indiferent de indicele de infectare la mia de locuitori şi limitarea circulaţiei pe timpul nopţii în unele zone. Acestea sunt următoarele măsurile de limitare a răspândirii noul coronavirus care vor fi luate după ce joi s-au înregistrat 9.714 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, 121 de decese în 24 de ore şi 1.014 pacienţi internaţi la ATI.

Cea mai mare incidenţă a cazurilor COVID-19 a fost înregistrată în judeţele Sălaj (5,77), Timiş (5,48), Cluj (5,33), Alba (4,96), Bihor (4,77) şi Sibiu (4,43). În Bucureşti, coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile este de 4,45.

Carantină pentru 12 localităţi din Cluj, Timiş şi Sălaj

La propunerea Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din Cluj, Timiş şi Sălaj, comandantul acţiunii, secretarul de stat în MAI Raed Arafat, a semnat, joi, cu efect de îndată, ordinele de carantinare zonală pentru următoarele localităţi: Gherla (din judeţul Cluj) Becicherecu Mic, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa, Fibiş, Ghiroda, Giroc, Moşniţa Nouă, Pesac (din judeţul Timiş) şi Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou (din judeţul Sălaj). Carantina zonală este valabilă pentru o perioadă de 14 zile.

În tot acest timp, în aceste localităţi a fost reintrodusă declaraţia pe proprie răspundere pentru deplasările absolut necesare.

De asemenea, sunt interzise evenimentele private şi oficializarea slujbelor religioase de cununie, botez şi înmormântare cu prezenţa unui număr maxim de 8 persoane.

În aceste localităţi au fost închise restaurantele, cafenelele, inclusiv terasele, sălile de pariuri şi de jocuri de noroc, structurile de primire turistică, dar şi sălile de cinema. Totodată, masca de protecţie este obligatorie în toate spaţiile închise şi deschise, iar şcoala se mută complet în online.

Şapte localităţi din Ilfov au intrat în scenariul roşu

Tot joi, şapte localităţi din judeţul Ilfov au intrat în scenariul roşu pentru următoarele 14 zile, cu instituirea obligativităţii pentru cetăţeni de a purta masca de protecţie în toate spaţiile publice. Şcolile vor continua activitatea în sistem online, iar barurile, restaurantele şi sălile de jocuri de noroc se vor închide. Cele şapte localităţi din Ilfov unde incidenţa cumulată a cazurilor este mai mare de 3 la mia de locuitori sunt Brăneşti, Bragadiru, Ciorogârla, Dobroeşti, Dragomireşti Vale, Mogoşoaia şi Popeşti-Leordeni, a anunţat Daniel Zamfir, prefectul judeţului Ilfov.

Cercetător: Leagă mere în copaci ca pe vremea lui Ceauşescu

Cercetătorul Octavian Jurma a explicat creşterea accelerată a infectărilor în multe zone ale ţării.

„Pur şi simplu a fost ascunsă situaţia, s-au cosmetizat cifrele. Cumva, autorităţile cred că dacă raportează numere mari asta se reflectă prost asupra reputaţiei lor, ca pe vremuri, când se legau merele în copaci când trecea Ceauşescu, să vadă lumea că sunt recolte. În Sibiu se scot inclusiv internările din spitale ca fiind cazuri în focare. Asta a dus la această situaţie, era perfect predictibil din luna august când a început să se manifeste acest fenomen, până în luna octombrie, când a apărut circul ăsta în jurul indicatorilor. Uitaţi-vă la judeţul Ilfov, este cea mai ridicolă situaţie. Se scoteau jumătate din cazuri şi se treceau în focar, ca să fie menţinut în zona galbenă. Acum, cu 300 de cazuri pe zi, ei sunt tot în zona galbenă, dar au ajuns să scoată 2/3 din incidenţa la 14 zile. În Ilfov, incidenţa la 100.000 este de 33. Asta înseamnă că este o incidenţă de 4,33 standard, dar incidenţa raportată oficial ştiţi cât este? 1,52!”, a arătat Octavian Jurma la Digi24.

Cum se ajustează „din pix“ raportările COVID-19

Cercetătorul a arătat că, potrivit statisticilor, autorităţile nu mint, ci manipulează cifrele în favoarea lor.

„Indicatorul este în aşa fel făcut încât ei pot să scoată cât vor din coşul de cazuri care sunt numărate. Este un indicator perfect: dacă mergem să îi controlăm, ne-ar putea demonstra cu cifre că au calculat corect. În Sibiu, situaţia nici nu e aşa rea, pentru că la ei diferenţa dintre indicatorul oficial (4,40) şi indicatorul standard (4,94) este mică. Acolo situaţia a explodat pentru că a fost depăşit pragul de 3 la mie, iar asta e o altă discuţie. Noi avem o lege a carantinei care spune explicit că dacă se depăşeşte acest prag sunt condiţii de carantină zonală. Dar noi am hotărât, brusc, că nu mai sunt valabile cele din legea pe care am stabilit-o şi vin diverşi prefecţi şi spun: nu, la mine pragul de carantină e 4 sau 6. Când ajungem la 6 la mie, dăm o circulară prin care stabilim că pragul e 9 la mie. Acest lucru nu face decât să împiedice autorităţile locale să ia măsuri”, a mai spus Octavian Jurma.