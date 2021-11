Profesorii şi medicii ar putea rămâne fără bani de sărbători

Sute de mii de angajaţi la stat din Sănătate şi Educaţie riscă să rămână fără salarii în prag de sărbători.

„Pe partea de buget al Ministerului Sănătăţii, ceea ce finanţăm noi, cheltuieli de personal, avem 74.000 de angajaţi în sistemul bugetar de sănătate care trebuie să primescă salariul pentru luna decembrie, care înseamnă salariul pentru munca desfăşurată în noiembrie. Nu avem asigurată această sumă. Soluţiile pot fi găsite, resurse financiare am înţeles de la Ministerul de Finanţe că există. Există soluţia legală, juridică, prin care acest lucru se rezolvă. Încă nu am depăşit o anumită limită care nu poate fi estimată sau în care am intra în întârziere de plată a salariilor la 15 decembrie, dar sigur am semnalat această problemă, pentru că trebuie să fim preventivi şi să nu ajungem într-o asemenea situaţie”, a spus Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii. Banii ar trebui să existe până pe 25 noiembrie, potrivit lui Kelemen Hunor, liderul UDMR.

Şi ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a tras acest semnal de alarmă, atrăgând atenţia că salariile profesorilor sunt în pericol pentru că nu sunt bani alocaţi pentru finalul de an. Sindicatele din Sănătate califică situaţia ca o bătaie de joc maximă dat fiind că în pericol sunt salariile angajaţilor din Unităţile de Primiri Urgenţe, serviciile de Ambulanţă, medici rezidenţi şi DSP-uri, adică o parte din cei care s-au aflat în prima linie a pandemiei de COVID-19.



„De trei luni batem apa în piuă cu guvernul” Potrivit lui Radu Vasile, copreşedintele Federaţiei Solidaritatea Sanitară, FSS, aceeaşi angajaţi din sistemul de urgenţe – care sunt retribuiţi de minister - nu şi-au primit nici măcar acel stimulent de risc – cei 2.500 de lei care s-au dat pe perioada de urgenţă. ”Un an de zile am avut discuţii şi cu fosta ministră şi cu parlamentari. I-am întrebat dacă li se pare normal ca aceşti oameni să nu-şi primească banii. Au promis că vor corecta eroarea, n-au corectat-o. Şi acum, ajungem la finalul anului şi n-au bani nici de salarii. Pentru că n-au făcut rectificarea bugetară. Şi-au bătut joc de noi în ultimul hal. De trei luni batem apa în piuă cu negocieri de guvern. Ştiam că aici se va ajunge. Ei sunt cei care trebuie să găsească soluţii. Dacă oamenii nu-şi vor primi salariile, nu va trebui să declanşăm noi nici greve, nici nimic. Se vor opri ei”, atrage atenţia liderul de sindicat.

Pentru că, mai spune acesta, să lucrezi în asemenea condiţii cum lucrează cei de la urgenţă şi să nu-ţi poţi lua salariul nu poate suferi nicio comparaţie. „Părerea mea este că 99,9% îşi vor primi salariile. Nu ştiu de unde şi cum. Ei trebuie să găsească soluţii”, a conchis Radu Vasile.

„O decizie trebuie luată şi încă repede”

La rândul lui, Simion Hăncescu, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, FSLI, spune că veniturile profesorilor, aferente lunii noiembrie, nu sunt acoperite în lipsa unei rectificări bugetare. Sunt neacoperite cam două săptămâni din noiembrie, ceea ce înseamnă cam 500 de milioane de lei, în preuniversitar mă refer. Aşteptăm să se instaleze un nou guvern pentru că altfel oamenii rămân fără salarii”, subliniază liderul profesorilor.

„Pe 14 decembrie oamenii ar trebui să-şi primească banii care sunt şi banii de sărbători. Ar fi o lovitură prea dură ca profesorii să se trezească fără salarii”, spune Simion Hăncescu, lider FSLI.

În condiţiile în care criza politică se prelungeşte, liderii sindicatelor din învăţământ au propus adoptarea în regim de urgenţă a unei legi în Parlament care să rezolve problema salariilor. ”Altfel e jale. Vom ieşi în stradă, nicio problemă.

O decizie trebuie luată şi încă repede. Până luni-marţi va trebui să ştim clar pentru că nu mai este timp. Chiar şi dacă e nevoie de un proiect de lege, asta va dura cam două săptămâni. Este un subiect pe care îl avem în vedere pentru a fi tranşat cât mai repede", a afirmat Simion Hăncescu.