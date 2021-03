Prof. dr. Răzvan Cherecheş renunţă la colaborarea cu Ministrul Sănătăţii: „Am crezut că voi putea ajuta, dar m-am simţit inutil”

„Ieri mi-am înaintat demisia din funcţia de consilier onorific la Ministerul Sănătăţii (poziţie neplătită). Experienţa mea a fost una amară – am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de 2 ori şi am propus sugestii, idei şi articole ştiinţifice (nesolicitate) către Minister cu o frecvenţă de una pe zi (la început) şi apoi câte una la 2-3 zile (probabil că aşteptările mele au fost nerealiste)”, scrie pe Facebook Răzvan Cherecheş.

Profesorul de sănătate publică de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca a arătat că s-a simţit inutil la Ministerul Sănătăţii, în ciuda fapului că a încercat să ajute.

„Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcţia a fost literal una onorifică – echipa din Minister este mult prea prinsă ca să utilizeze experienţa consilierilor (aceasta a fost situaţia în cazul meu). Nu consider că este cazul să rămân într-o funcţie (chiar şi una onorifică) dacă mă simt inutil. (…) Adevărul este că nu mai am răbdare – trăim vremuri de criză în care comunicarea Ministerului Sănătăţii cu populaţia trebuie să se întâmple zilnic! Zilnic trebuie să se vadă ceva, zilnic trebuie să aflăm cum au progresat autorităţile!”, scrie profesorul Cherecheş.

Răzvan Cherecheş a arătat că a semnalat de multiple ori ca fiind prioritare următoarele direcţii: