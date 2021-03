Preşedintele Colegiului Medicilor, despre interzicea cumulului pensie-salariu de la stat: Nu suntem de acord cu aplicarea acestei legi în sănătate

„Nu suntem de acord cu aplicarea acestei legi în sănătate. Medicii pensionari susţin sistemul sanitar în zonele deşertificate. Avem judeţe în care medicii pensionari susţin aproape integral gărzile în spitale, precum şi în centre de permanenţă. Dacă aceşti medici vor fi demotivaţi financiar, sistemul medical va intra în colaps în anumite regiuni”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor într-o intervenţie telefonică sâmbătă, la Digi 24.

El a arătat că din totalul de 55.940 de medici cu aviz de liberă practică peste 13.000 de medici au peste 60 de ani şi foarte curând vor îndeplini condiţiile de pensioare. Totodată, 1.235 de medici cumulează pensia cu salariul.

„Dacă în România ave un număr important de medici, peste 55.000 de medici, cea mai mare problemă este distribuţia heterogenă, pentru că marea majoritate a acestor medici, aproape 29.000 de medici, deci peste 50% sunt în Bucureşti şi cinci judeţe: Dolj, Cluj, Timiş, Mureş, Iaşi. În aceste regiuni, numărul de medici este oarecum peste media europeană, dar în restul ţării – şi vorbim de 36 de judeţe - au sub 27.000 de medici. Douăsprezece judeţe au sub 500 de medici, trei judeţe au sub 300 de medici. Avem 780 de localităţi fără medici de familie. Deci această lege va scădea numărul de medici exact în această parte defavorizată a României, cum spun unii, a doua Românie”, a adăugat Daniel Coriu.





Acesta a menţionat că are foarte multe semnale conform cărora medicii pensionari ar alege pensia ş nu salariul, pentru că au o stare de sănătate fragilă, iar unii au contracte part time.

Preşedintele Colegiului Medicilor a mai anunţat că instituţia a depus memorii care susţin acest punct de vederei către premier, către miniştrii Sănătăţii, Muncii şi către cele două Camere ale Parlamentului, subliniind că speră ca reprezentanţii Colegiului să fie chemaţi la discuţii pe acest subiect, fapt care nu s-a întâmplat până acum. Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat a fost pus săptămâna aceasta în dezbatere publică.