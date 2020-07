Premiera medicală: operaţie la umăr realizată de un tânăr medic întors să profeseze în ţară

Pacienta în vârstă de 22 de ani este prima persoană din România care a beneficiat de acest tratament: artroscopie de umăr cu decomprimarea endoscopică a plexului brahial. Ea suferea de dureri atroce în regiunea umărului stâng. Durerile se propagau în tot membrul superior şi nu treceau cu niciun tratament ortopedic sau medicamentos. În urma unei consultaţii interdisciplinare, doctorul Ion-Andrei Popescu a identificat multiple chisturi care comprimau nervul suprascapular şi plexul brahial, afectând nervii care comandă toate mişcările şi sensibilitatea membrului superior. Alternativa de tratament chirurgical pentru pacientă ar fi fost chirurgia clasică, deschisă, care presupune explorarea plexului brahial printr-o mare incizie care porneşte de sub ureche, traversează gâtul oblic spre claviculă şi partea laterală a pieptului, prelungindu-se în axilă şi braţ.

Doctorul Popescu a reuşit intervenţia de decomprimare a plexului brahial printr-o procedură minim invazivă, endoscopică, folosind doar cateva incizii de mici dimensiuni.

Artroscopia este o tehnică minim invazivă care presupune repararea chirurgicală a unor structuri anatomice bolnave fără a deschide articulaţia, folosind o cameră video de mici dimensiuni care se introduce printr-o incizie de doar 5 mm.

“Pacienta s-a născut cu o variantă anatomică a unui ligament, cu un mic defect considerat non patologic dar întâlnit foarte rar în umărul adulţilor. Prin acel defect, la fiecare mişcare a umărului se scurgea lichidul articular, ca printr-un ventil, fără să mai aibă posibilitatea de a se întoarce în articulaţie. Astfel s-au format colecţii mari de lichid sinovial, sub forma de chisturi, care comprimau nervii plexului brahial, sub muşchiul trapez şi sub claviculă. Pacienta suferea de dureri permanente care nu cedau la medicamente. Am decis explorarea chirurgicală endoscopică minim invazivă a nervilor comprimaţi şi evacuarea chisturilor, intrând prin articulaţia umărului, ca la o artroscopie de umăr standard. Doar că am trecut de articulaţie şi a trebuit să disec şi să explorez endoscopic nervii până la baza gâtului şi apoi sub claviculă, în capul pieptului. Am descoperit regiunile în care nervii erau comprimaţi şi am efectuat o aşa numită neuroliză endoscopică a plexului brahial, eliberarea lor. Procedura am efectuat-o prin 5 incizii a câte 6 mm fiecare”, a declarat medicul Andrei Popescu.

Încă de la trezire, pacienta nu a mai avut dureri.

Povestea doctorului Andrei Popescu

Chirurgul Andrei Popescu a plecat din România imediat după terminarea facultăţii, devenind, în cei zece ani petrecuţi în clinicile de top din Germania şi Franţa, specialist în chirurgia umărului. Cum o carieră de succes în Occident era poate o opţiune prea liniştită, tânărul doctor a decis acum să se întoarcă în ţară pentru a da ceva înapoi „cetăţii”.

El a absolvit specializarea în ortopedie-traumatologie în Germania, iar ca bursier al Societăţii Germane de Artroscopie a efectuat un stagiu de pregătire clinică cu Dr. Lafosse, în Alps Surgery Institute, unde s-a supraspecializat în artroscopia de umăr timp de un an. Ulterior a lucrat în Institutul de Chirurgia Nervilor Periferici şi a Plexului Brahial din Paris unde a aprofundat chirurgia reconstructivă a umărului.

Pentru Andrei Popescu, ideea întoarcerii în România nu a fost una pur emoţională, şi consideră că sistemul românesc prezintă oportunităţi reale. Conştient de periocolul unui complex mesianic – ideea că doar cei din diaspora au soluţiile şi că în ei stă salvarea, crede cu tărie că atât el, cât şi miile de români în situaţia lui pot aduce aduce o contribuţie importantă la evoluţia în bine a României.

“Visul meu în România este să dezvolt un centru de chirurgia umărului în Bucureşti, la care lucrez de câteva luni, după modelul clinicilor din vest. Am primit sprijin de la doctorul Dragoş Zamfirescu, chirurg plastician renumit pentru intervenţiile grele de chirurgie reconstructivă şi pe plex brahial, multe chiar premiere naţionale. Faptul că de 6 luni lucrez cu echipa clinicii sale pentru intervenţii artroscopice complexe pe umăr, ne-a deschis posibilitatea sa ajutăm şi pacienţi cu boli rare sau până acum dificil de tratat în România. Anestezia în atfel de proceduri chirurgicale este una cu totul aparte şi desoebit de importantă pentru că se intervine minim invaziv atât în articulaţie cât şi în imediata vecinatăte a nervilor: am lucrat cu o echipă competentă, am avut condiţii ca în clinicile din vest, iar medicul anestezist Irina Luca a făcut posibilă această intervenţie rară în România.”