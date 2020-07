Predicţii negre ale evoluţiei COVID-19 în România. Guvernul încearcă să repună în legalitate izolarea

Guvernul Orban a adoptat în şedinţa de ieri proiectul de lege care pune în acord textele normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie cu deciziile Curţii Constituţionale a României (CCR). Propunerea legislativă vine într-un moment în care cifrele COVID-19 în România arată mai rău decât oricând, iar autorităţile sanitare susţin că au rămas fără pârghiile necesare combaterii pandemiei cu noul coronavirus.

La începutul şedinţei de Guvern, premierul Ludovic Orban a criticat din nou CCR, pe care a numit-o filială a PSD. „Exista bază legală şi înainte. Pun aşa o întrebare: unde am fi fost dacă nu am fi putut lua aceste măsuri? Noi am avut o expunere uriaşă pentru persoanele care au venit din ţări cu un nivel foarte răspândit al epidemiei. Dacă nu am fi avut acest instrument de carantinare am fi avut probabil de 10-20 de ori mai multe cazuri. Instituţiile nu trebuie să facă jocuri politice”, a declarat premierul.

propunerea legislativă vrea să instituie cadrul legal al modului în care se va face carantinarea şi izolarea persoanelor în cazul unor epidemii. Concret, „carantina" se referă la persoanele sănătoase, iar „izolarea" la cele bolnave. Astfel, carantinarea persoanelor „reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spatii special desemnate de către autorităţi, la domiciliu sau în locaţia declarată de către persoana carantinată".

Izolarea la domiciliu, în cazuri excepţionale

Apoi, propunerea legislativă defineşte modul în care se va face izolarea „persoanelor bolnave cu o boala infecto-contagioasă sau a persoanelor purtătoare ale unui agent patogen în vederea monitorizării stării de sănătate, aplicării unui tratament adecvat în scopul vindecării şi reducerii gradului de contagiozitate”.







Practic, este vorba de internarea acestor persoane „pentru o durata conform datelor ştiinţifice oficiale şi în funcţie de evoluţia patologiei respective pentru fiecare pacient” în unităţi sanitare sau locaţii în care personalul medical desfăşoară activitatea. „În cazul în care condiţiile permit, izolarea poate să aibă loc la domiciliu. Acest lucru este o excepţie, în cazul în care capacitatea spitalului este depăşită”, a declarat după şedinţa de Guvern şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Se bat recordurile

Proiectul de lege vine în contextul în care, conform unei analize a datelor prelucrate de graphs.ro, infectările zilnice au explodat, iar săptămâna care tocmai a trecut a devenit cea mai neagră din toată criza coronavirus: 2.660 cazuri de infectări (medie de 380 infectări pe zi), cu 214 mai multe decât săptămâna 13-19 aprilie, care reprezenta recordul de până acum, cu 2.446 infectări (medie de 350 infectări pe zi).

Mai mult, cazurile active se îndreaptă rapid, şi ele, spre cea mai mare cifră înregistrată până acum, 7.734 în 29 aprilie. Ieri aveam în jur de 7.243 de cazuri active, dar creşterea este constantă şi continuă începând cu 8 iunie, atunci când România mai avea 4.444 de persoane infectate.

Urmează Apocalipsa?

europafm.ro. Medicul susţine că de la începutul lunii iunie, am ajuns la un număr bazal de reproducere de peste 1. „Dacă mergem după scenariul de 1.1, făcut de Valentin Pârvu (de la graphs.ro-n.r.) şi ne gândim că acest număr bazal se va menţine, practic, în jurul datei de 23 august vom avea în jur de 800 de infecţii noi pe zi, ceea ce va însemna o corespondenţă în ATI a peste 500 de cazuri. Aceasta este o situaţie pe care sistemul ar trebui să o poată gestiona. Dar, ne putem pune întrebarea, dacă această situaţie va persista, ce se va întâmpla în septembrie? Chiar dacă se menţine un număr bazal de reproducere, să zicem, relativ stabil, în timp numărul de cazuri în ATI va creşte. Dacă acest număr bazal de referinţă ar creşte la 1.2, într-o perspectivă de câteva săptămâni s-ar putea ajunge la cifre mult mai mari, la 2.000 de cazuri noi pe zi, ceea ce a însemna o corespodenţă de 1.400 de cazuri în Terapie Intensivă", a adăugat Emilian Popovici.

Cifrele zilei

Conform ultimei raportări, autorităţile sanitare au descoperit 250 de noi cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, numărul total al celor infectaţi ajungând la 29.223. Numărul noilor infectări este considerat unul important în condiţiile în care, în ultimele 24 de ore, au fost prelucrate numai 4.614 teste. Practic, 5,4 la sută din testele realizate s-au pozitivat, iar acest procent este considerat mare mai ales că, în medie, până acum au ieşit pozitive la COVID-19 numai 3-4 la sută din teste.







Autorităţile au mai comunicat, ieri, că la ATI sunt internaţi 227 de pacienţi şi că, din păcate, 18 persoane au murit, bilanţul total al deceselor ridicându-se la 1.768.